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¿Aumenta o baja el plazo fijo? El banco que paga más por depositar $ 500.000

Este martes 17 de marzo de 2026, los datos oficiales publicados por el Banco Central de la República Argentina permiten observar cómo se están moviendo las tasas que ofrecen las entidades financieras y cuál es la mejor alternativa para quienes desean invertir sus ahorros a corto plazo.

¿Aumenta o baja el plazo fijo? El banco que paga más por depositar $ 500.000

En un escenario financiero marcado por la incertidumbre y la constante búsqueda de resguardo del valor del dinero, los plazos fijos vuelven a ubicarse en el centro de la escena. Este martes 17 de marzo de 2026, los datos oficiales publicados por el Banco Central de la República Argentina permiten observar cómo se están moviendo las tasas que ofrecen las entidades financieras y cuál es la mejor alternativa para quienes desean invertir sus ahorros a corto plazo.

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La comparación diaria de rendimientos se ha convertido en una herramienta clave para los ahorristas, especialmente en un contexto donde cada punto porcentual puede marcar una diferencia significativa en los ingresos generados. En este sentido, el sistema bancario argentino mantiene una fuerte competencia para captar depósitos, aunque los valores actuales reflejan una situación particular que llama la atención.

Un panorama llamativo: tasas en revisión y rendimientos en pausa

Según la última actualización del comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina, los principales bancos del país muestran tasas de interés en niveles nulos o sin actualización visible, lo que genera interrogantes entre los inversores minoristas.

Entidades como Banco Nación, Banco Santander, Banco Galicia, BBVA y Banco Provincia aparecen en los registros con tasas efectivas mensuales (TEM) en 0%, lo que, trasladado a la práctica, implica rendimientos nulos para depósitos a 30 días.

Esta situación, que puede responder a una falta de actualización de datos o a decisiones coyunturales del sistema financiero, rompe con la dinámica habitual del mercado, donde las tasas suelen fluctuar diariamente en función de la política monetaria, la inflación y la demanda de crédito.

¿Cuánto se gana hoy con un plazo fijo? El caso de $500.000

Para dimensionar el impacto de estas tasas, basta con analizar un ejemplo concreto. Un depósito de $500.000 a 30 días, bajo una tasa del 0%, no generaría ningún tipo de interés, lo que implica que el ahorrista recibiría exactamente el mismo monto al vencimiento.

Este dato resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta el contexto inflacionario, ya que mantener dinero inmovilizado sin rendimiento implica una pérdida de poder adquisitivo en términos reales.

En condiciones normales, los plazos fijos tradicionales ofrecen un interés que, aunque muchas veces queda por debajo de la inflación, funciona como una herramienta de resguardo parcial del capital. Sin embargo, con tasas en cero, esa función queda completamente anulada.

Competencia bancaria: quién lidera cuando las tasas se actualizan

En escenarios habituales, bancos como Banco Macro, Banco Credicoop, ICBC y Banco Ciudad suelen disputar el liderazgo en tasas, ofreciendo condiciones más competitivas para captar depósitos.

También participan entidades más pequeñas o digitales como Banco del Sol, Bibank o Banco Voii, que en muchos casos presentan tasas superiores a las de los bancos tradicionales para atraer nuevos clientes.

No obstante, en la jornada actual, todos estos actores aparecen alineados en valores nulos, lo que refuerza la hipótesis de un retraso en la actualización de la información o una situación excepcional en el mercado.

Claves para entender las tasas: TNA vs TEA

Para analizar correctamente el rendimiento de un plazo fijo, es fundamental comprender dos indicadores clave: la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA).

La TNA es una referencia básica que indica el porcentaje de interés anual sin contemplar la capitalización. Es decir, no refleja el rendimiento real si los intereses se reinvierten.

Por otro lado, la TEA sí incluye la capitalización de los intereses, lo que permite conocer el rendimiento efectivo de una inversión a lo largo del tiempo. Es el indicador más preciso para comparar distintas opciones financieras, ya que muestra cuánto dinero se gana realmente al cabo de un año.

En la actualidad, ambas tasas aparecen en 0% para la mayoría de las entidades relevadas, lo que refuerza la falta de rentabilidad en el corto plazo.

¿Conviene invertir en plazo fijo en este contexto?

La respuesta depende del perfil del ahorrista y del contexto macroeconómico. Con tasas en cero, el plazo fijo pierde su atractivo como instrumento de inversión, especialmente frente a alternativas que permiten ajustar el capital por inflación o acceder a rendimientos variables.

Sin embargo, sigue siendo una herramienta valorada por su bajo riesgo y simplicidad operativa. Para muchos usuarios, representa una forma segura de mantener el dinero dentro del sistema bancario, aunque sin generar ganancias.

En este escenario, algunos especialistas recomiendan evaluar opciones como:

  • Plazos fijos UVA, que ajustan el capital en función de la inflación.

  • Fondos comunes de inversión.

  • Instrumentos atados al dólar o a tasas variables.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

A pesar del contexto, constituir un plazo fijo sigue siendo un proceso sencillo y accesible para cualquier persona bancarizada. Los pasos básicos son los siguientes:

  • Abrir una cuenta bancaria en una entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina.

  • Elegir el tipo de plazo fijo, ya sea tradicional, UVA u otra variante disponible.

  • Definir el monto y el plazo, que generalmente parte de los 30 días.

  • Realizar la operación, ya sea desde home banking, app móvil, cajero automático o sucursal.

  • Esperar el vencimiento, período durante el cual el dinero permanece inmovilizado.

  • Cobrar el capital más intereses, o bien renovar automáticamente la inversión.

Un mercado en pausa y la expectativa por nuevas tasas

El comportamiento actual del mercado genera expectativa entre analistas y ahorristas. La ausencia de tasas activas podría ser transitoria, a la espera de nuevas definiciones en materia de política monetaria o actualizaciones del sistema bancario.

En este sentido, el rol del Banco Central de la República Argentina será clave para determinar el rumbo de los rendimientos en las próximas semanas. Cualquier modificación en la tasa de referencia impactará directamente en los plazos fijos, reactivando la competencia entre bancos.

Mientras tanto, los usuarios deberán mantenerse atentos y comparar diariamente las opciones disponibles, ya que el escenario puede cambiar de un momento a otro.

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