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Revolución total en la F1: Alpine cambiará su nombre por una marca de lujo a partir de 2027

La estructura francesa sacudió el negocio del deporte motor al confirmar una alianza comercial sin precedentes con la prestigiosa casa de moda italiana. A partir de la temporada 2027, el equipo modificará su denominación oficial, lucirá nuevos colores en sus monoplazas y creará una plataforma exclusiva que unirá las pistas con la alta costura.

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Revolución total en la F1: Alpine cambiará su nombre por una marca de lujo a partir de 2027

El negocio y la estética de la máxima categoría del automovilismo mundial acaban de sufrir una transformación histórica que marcará un antes y un después en el paddock. Alpine anunció un nuevo socio estratégico y un importante cambio de identidad de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1. La marca francesa confirmó una asociación con Gucci, que se convertirá en el patrocinador principal del equipo, abriendo una era comercial completamente inédita en el deporte de alta velocidad.

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La escudería en la que corre Franco Colapinto pasará a llamarse “Gucci Racing Alpine Formula One Team”. (Foto: X@AlpineF1Team).

Las implicancias de este acuerdo afectarán de forma directa la denominación del equipo y la estética visual de los vehículos en la pista. De esta manera, la estructura pasará a competir bajo el nombre “Gucci Racing Alpine Formula One Team” a partir del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 2027 y además utilizará los colores característicos de Gucci en sus monoplazas, dejando de lado de forma progresiva la fisonomía tradicional que arrastraba la escudería en las últimas temporadas.

Por qué es histórico el acuerdo entre Alpine y Gucci en la Fórmula 1

La firma de este contrato representa un hito absoluto para las finanzas y el marketing de la competencia. Se trata de un acuerdo histórico para la máxima categoría del automovilismo, ya que será la primera vez que una casa de moda de lujo se desempeñe como principal patrocinador de un equipo de Fórmula 1, rompiendo con los esquemas habituales de patrocinios ligados a petroleras, tabacaleras o empresas de tecnología.

Asimismo, la colaboración también dará origen a “Gucci Racing”, una nueva plataforma comercial y de experiencias construida alrededor de los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelencia, combinando el mundo del lujo con el deporte motor. Según explicaron los directivos, el proyecto no se limitará al asfalto, sino que incluirá experiencias exclusivas, contenidos especiales y futuras líneas de productos vinculadas de forma directa al automovilismo y la moda de lujo.

Qué rol tuvo Franco Colapinto en el anuncio oficial de Alpine y Gucci

La presentación de esta alianza internacional contó con un fuerte respaldo de las principales caras visibles de la escudería, incluyendo al joven talento de Pilar. En el anuncio oficial participaron importantes figuras de ambas compañías, entre ellas Demna, Francesca Bellettini, Philippe Krief, Pierre Gasly, Flavio Briatore y el argentino Franco Colapinto, ratificando el rol central que ocupa el bonaerense dentro de la proyección de marca de la empresa.

Desde la conducción de Alpine destacaron que la alianza busca potenciar el alcance global de la marca y fortalecer su presencia tanto dentro como fuera de las pistas, aprovechando el impacto mediático de sus corredores.

Qué dijo Flavio Briatore sobre la llegada de Gucci a la Fórmula 1

Uno de los máximos artífices del relanzamiento del equipo no ocultó su entusiasmo por las oportunidades comerciales que se abren en el horizonte. Flavio Briatore celebró la alianza con Gucci y aseguró: “La moda también puede ganar en la Fórmula 1”.

El asesor ejecutivo de la escudería francesa destacó el histórico acuerdo y aseguró sentirse “increíblemente orgulloso” de sumar a la firma italiana como patrocinador principal del equipo. Además, remarcó que la asociación abre nuevas oportunidades a nivel global, valoró el crecimiento deportivo reciente de la escudería y agradeció a Luca de Meo y Francesca Bellettini por hacer posible el proyecto que cambiará la fisonomía de la categoría de cara al 2027.

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