La tremenda reacción de María Fernanda Callejón tras el fuerte cruce con Moria Casán al aire

La frase volvió a encender a Moria, que reaccionó con otra fuerte devolución. "Si llegaste a esta edad protagonizando, ¿cómo vas a decir que no tenés timing? Por favor", contestó tajante. Aunque el tema no escaló más allá de ese momento, el clima en el estudio quedó completamente tenso y el silencio se hizo evidente hasta que el programa decidió avanzar hacia otros temas.

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¿Qué pasó detrás de cámaras tras el cruce de María Fernanda Callejón y Moria Casán?

La tensión alrededor de María Fernanda Callejón sigue creciendo y en las últimas horas se conoció un episodio que dejó en evidencia el difícil momento emocional que estaría atravesando. Quien relató la situación fue Nancy Duré en Puro Show (eltrece), que contó cómo encontró a la actriz completamente quebrada.

"Cuando venía para el estudio, escucho a alguien que lloraba desconsoladamente en el baño y era María Fernanda. Yo me acerqué para saber qué le pasaba, si estaba bien pero no me hablaba", relató la panelista al recordar el angustiante momento que vivió detrás de cámaras. Según explicó, la actriz se mostró muy afectada y prácticamente no quiso mantener contacto con nadie.

La reacción de Callejón la sorprendió todavía más cuando intentó contenerla. "Yo sabía lo que había pasado al aire pero encontrarla así... lo único que me dijo fue 'buenas tardes, que tengas un buen programa' y se fue llorando por el pasillo", agregó, dejando en claro el nivel de angustia con el que habría llegado al canal.

Mientras se desarrollaba la conversación en el programa, Pampito aportó su mirada sobre el trasfondo del malestar que estaría viviendo la actriz. Según explicó, Fernanda siente que parte del público y de las redes sociales no logran empatizar con ella. En ese contexto, Nancy también compartió su análisis y vinculó esa situación con la exposición mediática de los últimos días.

"Tiene que ver con la negociación de la casa, creo yo. Muchos se preguntan si es algo económico o de violencia, que las cosas se mezclan y tal vez por eso no le creen", reflexionó Duré durante el debate. Por su parte, Pochi sumó otra interpretación sobre el estado emocional de la actriz y aseguró: "Creo que ella está más preocupada por la gente que por otra cosa. Eso es lo que la pone mal".