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La tremenda reacción de María Fernanda Callejón tras el fuerte cruce con Moria Casán al aire

María Fernanda Callejón hizo un comentario visceral luego del tenso ida y vuelta con Moria Casán en vivo en El Trece.

27 may 2026, 13:23
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Después del fuerte cruce que protagonizó el martes en vivo con Moria Casán, María Fernanda Callejón regresó al piso de La mañana con Moria (El Trece) un poco más tranquila. La One le dio espacio para expresar cómo se sentía tras el tenso episodio y también para reflexionar sobre toda la repercusión que generó la discusión. Sin embargo, aunque la charla comenzó de manera calmada, algunos comentarios cargados de ironía volvieron a generar incomodidad en el estudio.

Mientras intentaba explicar el difícil momento que atravesó y las secuelas emocionales y físicas que le habría dejado la situación, Callejón estuvo cerca de profundizar sobre un problema de salud, aunque finalmente prefirió frenarse. Fue entonces cuando lanzó una frase que no cayó nada bien en la conductora: "Evito el tecnicismo porque sino decís que no se me entiende nada", comentó con ironía, despertando inmediatamente la reacción de Moria.

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La conductora no dejó pasar el comentario y respondió con firmeza frente a todos. "El tonito, ahí te pasaste. Digo que no se te entiende porque me cortás todo el tiempo para decir cosas que son tan largas.... Yo necesito largar todo porque si me interrumpís, es lo peor que me podés hacer", disparó visiblemente molesta. Pero lejos de terminar ahí, La One continuó marcando su postura y volvió a cuestionar la manera en que Callejón desarrollaba sus ideas al aire.

"Yo tengo que tener una paciencia a veces. Para decir algo te metés en un berenjenal, te cuesta trabajo encontrar las palabras y yo te pido que omitas la intro para que puedas largar todo lo que querés de una. La estirás tanto que me aburro, en la tele el estirar tanto no va", lanzó sin darle espacio a una réplica inmediata. Pese al tono del intercambio, Callejón volvió a responder con ironía y retrucó: "Es que no tengo el timing, todavía estoy aprendiendo".

La frase volvió a encender a Moria, que reaccionó con otra fuerte devolución. "Si llegaste a esta edad protagonizando, ¿cómo vas a decir que no tenés timing? Por favor", contestó tajante. Aunque el tema no escaló más allá de ese momento, el clima en el estudio quedó completamente tenso y el silencio se hizo evidente hasta que el programa decidió avanzar hacia otros temas.

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¿Qué pasó detrás de cámaras tras el cruce de María Fernanda Callejón y Moria Casán?

La tensión alrededor de María Fernanda Callejón sigue creciendo y en las últimas horas se conoció un episodio que dejó en evidencia el difícil momento emocional que estaría atravesando. Quien relató la situación fue Nancy Duré en Puro Show (eltrece), que contó cómo encontró a la actriz completamente quebrada.

"Cuando venía para el estudio, escucho a alguien que lloraba desconsoladamente en el baño y era María Fernanda. Yo me acerqué para saber qué le pasaba, si estaba bien pero no me hablaba", relató la panelista al recordar el angustiante momento que vivió detrás de cámaras. Según explicó, la actriz se mostró muy afectada y prácticamente no quiso mantener contacto con nadie.

La reacción de Callejón la sorprendió todavía más cuando intentó contenerla. "Yo sabía lo que había pasado al aire pero encontrarla así... lo único que me dijo fue 'buenas tardes, que tengas un buen programa' y se fue llorando por el pasillo", agregó, dejando en claro el nivel de angustia con el que habría llegado al canal.

Mientras se desarrollaba la conversación en el programa, Pampito aportó su mirada sobre el trasfondo del malestar que estaría viviendo la actriz. Según explicó, Fernanda siente que parte del público y de las redes sociales no logran empatizar con ella. En ese contexto, Nancy también compartió su análisis y vinculó esa situación con la exposición mediática de los últimos días.

"Tiene que ver con la negociación de la casa, creo yo. Muchos se preguntan si es algo económico o de violencia, que las cosas se mezclan y tal vez por eso no le creen", reflexionó Duré durante el debate. Por su parte, Pochi sumó otra interpretación sobre el estado emocional de la actriz y aseguró: "Creo que ella está más preocupada por la gente que por otra cosa. Eso es lo que la pone mal".

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