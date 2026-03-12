Banco Provincia sumó una nueva forma de pagar con tarjetas de crédito y anunció más descuentos en marzo

Gracias a esta actualización, los usuarios pueden abonar compras acercando su teléfono al posnet del comercio, sin necesidad de utilizar la tarjeta de crédito o débito de manera física.

La tecnología que hace posible este sistema es el NFC (Near Field Communication), un estándar que permite la transmisión de datos entre dispositivos cercanos de forma rápida y segura.

En la práctica, el funcionamiento es muy sencillo:

solo es necesario acercar el celular al lector de pago del comercio, del mismo modo en que se utiliza una tarjeta contactless. En cuestión de segundos, la operación queda confirmada.

Según explicaron desde la entidad, esta herramienta apunta a mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente en un contexto en el que cada vez más personas realizan pagos desde dispositivos móviles.

Beneficios y promociones para quienes paguen desde el celular

Además de incorporar la nueva modalidad de pago, el Banco Provincia confirmó una serie de promociones exclusivas durante marzo destinadas a los clientes que utilicen tarjetas Visa mediante billeteras digitales o pagos desde el celular.

Estas promociones se concentran principalmente en gastronomía y cafeterías, dos rubros muy populares entre los usuarios de pagos digitales.

Entre las principales ofertas anunciadas se encuentran:

Descuento en el Movistar Arena

Uno de los beneficios destacados es un 10% de reintegro en los locales gastronómicos ubicados dentro del Movistar Arena, uno de los espacios de espectáculos más importantes del país.

La promoción aplica para quienes paguen con tarjeta Visa utilizando Google Pay, y cuenta con un tope de reintegro de $5.000 por tarjeta por mes.

Esto significa que quienes asistan a conciertos o eventos en el estadio podrán aprovechar el descuento al comprar comida o bebidas dentro del complejo.

Promoción especial en Starbucks

Otro de los beneficios anunciados está vinculado a una de las cadenas de cafeterías más populares.

Los clientes podrán acceder a un 20% de descuento todos los días en las bebidas Mocha Latte y Mocha Frappuccino de Starbucks, siempre que realicen el pago con tarjeta Visa sin contacto desde el celular.

De esta manera, el banco busca incentivar el uso cotidiano de los pagos digitales, aplicándolos en consumos habituales como el café o las salidas gastronómicas.

Cómo se acreditan los reintegros

Uno de los aspectos que más valoran los usuarios de promociones bancarias es la rapidez con la que se reciben los beneficios.

En este caso, el Banco Provincia informó que los reintegros se acreditan automáticamente en cada compra válida, siempre que la operación cumpla con las condiciones establecidas para la promoción.

Esto significa que no es necesario realizar ningún trámite adicional ni solicitar el beneficio, ya que el sistema identifica la transacción y aplica el descuento correspondiente.

Sin embargo, el banco recordó que cada promoción tiene períodos de vigencia específicos, así como límites de reintegro mensual, por lo que los clientes deben revisar las condiciones antes de utilizar los beneficios.

El crecimiento de los pagos digitales en Argentina

La incorporación de pagos sin contacto dentro de Cuenta DNI no es una decisión aislada. Se trata de una tendencia que viene creciendo con fuerza en el sistema financiero argentino.

En los últimos años, las billeteras virtuales y los pagos desde el celular se multiplicaron, impulsados por varios factores:

Mayor acceso a teléfonos inteligentes

Expansión del comercio electrónico

Cambios en los hábitos de consumo

Mayor oferta de promociones bancarias

A esto se suma la búsqueda de métodos de pago más rápidos y seguros, especialmente en comercios con alto flujo de clientes.

El uso de tecnología NFC también ayuda a reducir el contacto físico con tarjetas o terminales, lo que agiliza las operaciones en cajas y restaurantes.

Cuenta DNI, una de las apps financieras más usadas

Desde su lanzamiento, Cuenta DNI se convirtió en una de las aplicaciones financieras más utilizadas en Argentina, especialmente dentro de la provincia de Buenos Aires.

La plataforma permite realizar múltiples operaciones desde el celular, entre ellas:

Transferencias de dinero

Pago de servicios

Compras en comercios

Extracciones sin tarjeta

Acceso a promociones y descuentos

Con la incorporación de pagos NFC, la aplicación suma una nueva herramienta que busca competir con otras billeteras digitales del mercado, ofreciendo una experiencia cada vez más completa.

Cómo activar los pagos sin contacto en Cuenta DNI

Para comenzar a utilizar esta nueva función es necesario activar previamente la opción de pagos NFC dentro de la aplicación.

El proceso es sencillo y solo requiere seguir algunos pasos desde el teléfono.

Paso a paso para habilitar la función

Abrir la aplicación Cuenta DNI desde el celular.

Ingresar al menú principal y seleccionar la opción “Tarjetas” dentro de “Otras funcionalidades”.

Elegir la tarjeta de crédito o débito que se desea utilizar para los pagos sin contacto.

Dentro de las opciones disponibles, tocar “Activar para pagos NFC” .

Leer y aceptar los términos y condiciones del servicio.

Confirmar la identidad utilizando huella digital u otro método de seguridad .

Esperar unos segundos mientras la aplicación valida la información de la tarjeta.

Una vez completado este procedimiento, la tarjeta quedará habilitada para realizar pagos desde el celular en cualquier comercio que cuente con terminal compatible con NFC.

Cómo pagar en un comercio usando el celular

Después de activar la función, el uso del sistema es muy simple.

Para realizar un pago solo hay que:

Abrir la aplicación Cuenta DNI .

Presionar el botón “Pagar con NFC” desde la pantalla principal.

Acercar el teléfono al posnet o terminal de pago del comercio .

Confirmar la operación.

En cuestión de segundos, la transacción queda completada.

En el caso de que sea la primera vez que se utiliza esta modalidad, el sistema solicitará establecer Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada en el dispositivo.

Una vez configurado, el proceso será todavía más rápido en futuras compras.

Más comodidad, seguridad y control

Desde el Banco Provincia remarcaron que esta nueva herramienta tiene como objetivo facilitar la vida diaria de los usuarios, permitiendo pagar de forma simple y segura.

Entre las ventajas del sistema destacan:

Mayor rapidez en las compras

Menor necesidad de llevar tarjetas físicas

Mayor control desde el celular

Seguridad mediante validación biométrica

Además, el uso de billeteras digitales permite consultar el historial de operaciones en tiempo real, lo que ayuda a mantener un seguimiento más claro de los gastos.

Una apuesta a la modernización bancaria

La incorporación de pagos NFC dentro de Cuenta DNI forma parte de un proceso más amplio de modernización del sistema financiero.

En los últimos años, los bancos comenzaron a competir con las fintech y plataformas digitales, ofreciendo cada vez más herramientas desde sus aplicaciones móviles.

En este escenario, el Banco Provincia busca posicionarse como una entidad innovadora, capaz de combinar servicios tradicionales con soluciones tecnológicas.

La estrategia también apunta a fomentar la inclusión financiera, facilitando que más personas puedan acceder a servicios bancarios directamente desde su teléfono.