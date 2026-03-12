La inflación de febrero fue 2,9% y en los últimos 12 meses se ubicó en 33,1%

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central establecía una proyección promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2,7%. En paralelo, las previsiones marcaban una inflación interanual del orden del 32,4%.
De esta manera, el índice se colocó 0,2 puntos porcentuales (p.p.) por encima de lo previsto tras empatar el mismo dato de enero. En la comparación anual, también superó las estimaciones por 0,7 p.p. Además, en el primer bimestre del año la inflación ya acumula un 5,9%.
Lo que más y menos subió
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 6,8%. Esto se debió, principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.
La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que midió 3,3%. Mientras que la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por la suba de Carnes y derivados, a excepción de la región patagónica, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).
Los últimos 12 meses
Desde mayo de 2025, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,5%, el IPC comenzó una racha ascendente que ya suma nueve meses consecutivos. Con el dato de febrero, el indicador quedó por encima del 2% por sexto mes seguido.
Febrero 2026: 2,9%
Enero 2026: 2,9%
Diciembre 2025: 2,8%
Noviembre 2025: 2,5%
Octubre 2025: 2,3%
Septiembre 2025: 2,1%
Agosto 2025: 1,9%
Julio 2025: 1,6%
Junio 2025: 1,8%
Mayo 2025: 1,5%
Abril 2025: 2,8%
Marzo 2025: 3,7%
Inflación en CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios marcó una suba del 2,6% durante febrero. De este modo, la inflación acumulada en el primer bimestre del año llegó al 5,7%, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.
El aumento del nivel general estuvo explicado principalmente por los incrementos en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9%), Salud (3,0%), Restaurantes y hoteles (1,5%) e Información y comunicación (2,4%). Estos rubros, en conjunto, aportaron 2,24 p.p. al resultado final del indicador.