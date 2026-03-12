La inflación de febrero fue 2,9% y en los últimos 12 meses se ubicó en 33,1%

Lo que más y menos subió

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 6,8%. Esto se debió, principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que midió 3,3%. Mientras que la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por la suba de Carnes y derivados, a excepción de la región patagónica, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

Los últimos 12 meses

Desde mayo de 2025, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,5%, el IPC comenzó una racha ascendente que ya suma nueve meses consecutivos. Con el dato de febrero, el indicador quedó por encima del 2% por sexto mes seguido.

Febrero 2026: 2,9%

2,9% Enero 2026: 2,9%

Diciembre 2025: 2,8%

Noviembre 2025: 2,5%

Octubre 2025: 2,3%

Septiembre 2025: 2,1%

Agosto 2025: 1,9%

Julio 2025: 1,6%

Junio 2025: 1,8%

Mayo 2025: 1,5%

Abril 2025: 2,8%

Marzo 2025: 3,7%





Inflación en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios marcó una suba del 2,6% durante febrero. De este modo, la inflación acumulada en el primer bimestre del año llegó al 5,7%, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

El aumento del nivel general estuvo explicado principalmente por los incrementos en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9%), Salud (3,0%), Restaurantes y hoteles (1,5%) e Información y comunicación (2,4%). Estos rubros, en conjunto, aportaron 2,24 p.p. al resultado final del indicador.