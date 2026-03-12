La curva de 270 grados y la recta de 348 km/h: el desafío que espera a Colapinto en el GP de China

Por qué la primera curva es una de las más difíciles de la Fórmula 1

Uno de los sectores más característicos del circuito aparece apenas comenzada la vuelta. La primera curva obliga a los pilotos a recorrer un giro de 270 grados que se va cerrando progresivamente.

Ese diseño convierte al ingreso en una maniobra extremadamente delicada, donde el margen de error es mínimo. La clave está en encontrar el punto exacto de frenado y administrar correctamente el agarre del neumático delantero.

Además, el trazado en general genera un desgaste importante en el eje frontal de los autos, lo que obliga a los pilotos a gestionar con cuidado los neumáticos a lo largo de toda la carrera.

Dónde está la zona de mayor velocidad del circuito

Aunque Shanghái exige precisión técnica, también presenta uno de los sectores más veloces del campeonato. Entre las curvas 13 y 14 aparece una recta de aproximadamente 1,2 kilómetros, una de las más largas del calendario.

En ese tramo, los monoplazas pueden alcanzar velocidades cercanas a los 348 kilómetros por hora antes de llegar a una de las frenadas más fuertes de toda la temporada.

Por ese motivo, ese punto suele ser clave para los sobrepasos y muchas maniobras decisivas de carrera se producen justamente allí.

Qué pilotos se destacaron históricamente en China

En términos históricos, el circuito suele favorecer a quienes largan desde las primeras posiciones. Más de la mitad de los Grandes Premios disputados en Shanghái fueron ganados por pilotos que partieron desde la pole position.

El piloto más exitoso en este escenario es Lewis Hamilton, que logró seis triunfos en el circuito. Otros campeones del mundo también supieron imponerse allí, como Fernando Alonso y Max Verstappen.

Con ese contexto, el desafío para Colapinto será doble: adaptarse rápidamente a un circuito que no conoce y encontrar el equilibrio entre velocidad y precisión en una pista que suele castigar cualquier error. Para el argentino, el objetivo será completar un fin de semana competitivo en un trazado que históricamente exige lo mejor de cada piloto.

Cronograma del Gran Premio de China

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0.00

Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo