En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
China
FÓRMULA 1

La curva de 270 grados y la recta de 348 km/h: el desafío que espera a Colapinto en el GP de China

El piloto argentino afrontará un nuevo reto en la Fórmula 1 en una de las pistas más particulares del calendario, con una curva icónica, una recta de alta velocidad y un trazado que castiga cualquier error.

La curva de 270 grados y la recta de 348 km/h: el desafío que espera a Colapinto en el GP de China

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para afrontar un desafío exigente en el Gran Premio de China, la segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La competencia se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái, un trazado reconocido por combinar sectores muy técnicos con rectas de altísima velocidad.

Leé también Fórmula 1 en alerta: el fuerte reclamo de McLaren tras la arriesgada maniobra de Franco Colapinto en Australia
formula 1 en alerta: el fuerte reclamo de mclaren tras la arriesgada maniobra de franco colapinto en australia
image

En la previa del fin de semana, el piloto argentino admitió que afrontará un reto importante, especialmente porque no conoce la pista. “Va a ser duro”, señaló al referirse a una carrera que históricamente exige precisión y adaptación rápida por parte de los pilotos.

Cómo es el circuito de Shanghái donde correrá Colapinto

El circuito chino es uno de los más particulares del calendario de la Fórmula 1. El trazado tiene una extensión total de 5,451 kilómetros y la carrera principal se disputa a 56 vueltas, lo que completa un recorrido total de 305 kilómetros.

El escenario debutó en el campeonato en 2004 y desde entonces se convirtió en una parada habitual del calendario. En ese primer año de competencia se registró también el récord histórico de vuelta del circuito, que permanece en manos de Michael Schumacher con un tiempo de 1:32.238.

Por qué la primera curva es una de las más difíciles de la Fórmula 1

Uno de los sectores más característicos del circuito aparece apenas comenzada la vuelta. La primera curva obliga a los pilotos a recorrer un giro de 270 grados que se va cerrando progresivamente.

Ese diseño convierte al ingreso en una maniobra extremadamente delicada, donde el margen de error es mínimo. La clave está en encontrar el punto exacto de frenado y administrar correctamente el agarre del neumático delantero.

Además, el trazado en general genera un desgaste importante en el eje frontal de los autos, lo que obliga a los pilotos a gestionar con cuidado los neumáticos a lo largo de toda la carrera.

Dónde está la zona de mayor velocidad del circuito

Aunque Shanghái exige precisión técnica, también presenta uno de los sectores más veloces del campeonato. Entre las curvas 13 y 14 aparece una recta de aproximadamente 1,2 kilómetros, una de las más largas del calendario.

En ese tramo, los monoplazas pueden alcanzar velocidades cercanas a los 348 kilómetros por hora antes de llegar a una de las frenadas más fuertes de toda la temporada.

Por ese motivo, ese punto suele ser clave para los sobrepasos y muchas maniobras decisivas de carrera se producen justamente allí.

Qué pilotos se destacaron históricamente en China

En términos históricos, el circuito suele favorecer a quienes largan desde las primeras posiciones. Más de la mitad de los Grandes Premios disputados en Shanghái fueron ganados por pilotos que partieron desde la pole position.

El piloto más exitoso en este escenario es Lewis Hamilton, que logró seis triunfos en el circuito. Otros campeones del mundo también supieron imponerse allí, como Fernando Alonso y Max Verstappen.

Con ese contexto, el desafío para Colapinto será doble: adaptarse rápidamente a un circuito que no conoce y encontrar el equilibrio entre velocidad y precisión en una pista que suele castigar cualquier error. Para el argentino, el objetivo será completar un fin de semana competitivo en un trazado que históricamente exige lo mejor de cada piloto.

Cronograma del Gran Premio de China

Viernes 13 de marzo

  • Prácticas libres 1: 0.30

  • Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

  • Carrera Sprint: 0.00

  • Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo

  • Carrera principal: 4.00

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto China Fórmula 1
Notas relacionadas
Preocupación en Alpine: el jefe del equipo reveló el problema del auto de Colapinto que no podrán resolver antes del GP de China
Franco Colapinto anticipó un GP de China difícil y alertó por los problemas en las largadas de la Fórmula 1: "Va a ser..."
Franco Colapinto anticipó un duro desafío en el GP de China: "Tenemos que ser muy..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar