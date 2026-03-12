Confirman los nuevos aumentos para las empleadas domésticas: el valor de la hora y un bono

Otro aumento previsto para marzo

Además del ajuste aplicado desde febrero, las autoridades adelantaron que en marzo volverá a aplicarse otro incremento del 1,5%.

En ese caso, el cálculo se realizará sobre los salarios ya actualizados en febrero, lo que implicará una nueva mejora en los ingresos del sector durante el primer trimestre del año.

Bono extra según la cantidad de horas trabajadas

Junto con la actualización salarial, también se dispuso el pago de un bono extraordinario que será liquidado con los sueldos de febrero y marzo.

El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

$20.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana

para quienes trabajen $11.500 para jornadas de entre 12 y 15 horas semanales

para jornadas de $8.000 para quienes trabajen menos de 12 horas por semana

Así impactará el aumento de febrero en los salarios de empleadas domésticas

Supervisor/a:

Personal con retiro: $3.953,99 por hora y $493.250,50 por mes.

Personal sin retiro: $4.317,86 por hora y $547.807,65 por mes.

Cocineros/as y tareas específicas:

Personal con retiro: $3.751,59 por hora y $459.265,68 por mes.

Personal sin retiro: $4.100,04 por hora y $509.632,54 por mes.

Caseros/as:

Personal sin retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.

Asistencia y cuidado de personas:

Personal con retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.

Personal sin retiro: $3.952,85 por hora y $498.106,75 por mes.

Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)

Personal con retiro: $3.298,85 por hora y $404.702,98 por mes.

Personal sin retiro: $3.546,85 por hora y $448.433,64 por mes.

Así impactará el aumento de febrero en los salarios de empleadas domésticas

Supervisor/a:

Personal con retiro: $3.953,99 por hora y $493.250,50 por mes.

Personal sin retiro: $4.317,86 por hora y $547.807,65 por mes.

Cocineros/as y tareas específicas:

Personal con retiro: $3.751,59 por hora y $459.265,68 por mes.

Personal sin retiro: $4.100,04 por hora y $509.632,54 por mes.

Caseros/as:

Personal sin retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.

Asistencia y cuidado de personas:

Personal con retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.

Personal sin retiro: $3.952,85 por hora y $498.106,75 por mes.

Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)

Personal con retiro: $3.298,85 por hora y $404.702,98 por mes.

Personal sin retiro: $3.546,85 por hora y $448.433,64 por mes.

Cómo quedarán los sueldos de las empleadas domésticas en marzo

Supervisor/a:

Personal con retiro: $4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes.

Personal sin retiro: $4.382,63 por hora y $556.024,77 por mes.

Cocineros/as y tareas específicas:

Personal con retiro: $3.807,86 por hora y $466.154,67 por mes.

Personal sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes.

Caseros/as:

Personal sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.

Asistencia y cuidado de personas:

Personal con retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.

Personal sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,35 por mes.

Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)