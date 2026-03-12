En vivo Radio La Red
Economía
Empleadas domésticas
Bono
Economía

Confirman los nuevos aumentos para las empleadas domésticas: el valor de la hora y un bono

El incremento salarial se aplicará desde febrero, tomando como base los sueldos de enero. Además, se otorgarán sumas fijas en febrero y marzo según la cantidad de horas trabajadas.

El Gobierno confirmó los nuevos salarios para el personal doméstico: aumentos oficiales y bono

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para las empleadas domésticas que se aplicará de manera retroactiva y alcanzará a todo el país. La medida fue confirmada mediante la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

A partir de enero de 2026, las empleadas domésticas comenzarán a recibir el bono de hasta $14 mil (Foto: archivo)

Según se estableció, desde febrero de 2026 las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares subirán un 1,5%, tomando como referencia los salarios vigentes en enero.

La decisión fue comunicada por la titular de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Gatti, quien precisó que el incremento alcanza tanto a las remuneraciones horarias como a los sueldos mensuales mínimos.

En el documento oficial se indicó que se resolvió “fijar un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del 1,5% a partir del mes de febrero de 2026, con base en los salarios mínimos conformados en enero”.

Otro aumento previsto para marzo

Además del ajuste aplicado desde febrero, las autoridades adelantaron que en marzo volverá a aplicarse otro incremento del 1,5%.

En ese caso, el cálculo se realizará sobre los salarios ya actualizados en febrero, lo que implicará una nueva mejora en los ingresos del sector durante el primer trimestre del año.

Bono extra según la cantidad de horas trabajadas

Junto con la actualización salarial, también se dispuso el pago de un bono extraordinario que será liquidado con los sueldos de febrero y marzo.

El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

  • $20.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana
  • $11.500 para jornadas de entre 12 y 15 horas semanales
  • $8.000 para quienes trabajen menos de 12 horas por semana

Así impactará el aumento de febrero en los salarios de empleadas domésticas

Supervisor/a:

  • Personal con retiro: $3.953,99 por hora y $493.250,50 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.317,86 por hora y $547.807,65 por mes.

Cocineros/as y tareas específicas:

  • Personal con retiro: $3.751,59 por hora y $459.265,68 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.100,04 por hora y $509.632,54 por mes.

Caseros/as:

  • Personal sin retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.

Asistencia y cuidado de personas:

  • Personal con retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.
  • Personal sin retiro: $3.952,85 por hora y $498.106,75 por mes.

Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)

  • Personal con retiro: $3.298,85 por hora y $404.702,98 por mes.
  • Personal sin retiro: $3.546,85 por hora y $448.433,64 por mes.
Cómo quedarán los sueldos de las empleadas domésticas en marzo

Supervisor/a:

  • Personal con retiro: $4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.382,63 por hora y $556.024,77 por mes.

Cocineros/as y tareas específicas:

  • Personal con retiro: $3.807,86 por hora y $466.154,67 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes.

Caseros/as:

  • Personal sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.

Asistencia y cuidado de personas:

  • Personal con retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,35 por mes.

Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)

  • Personal con retiro: $3.348,33 por hora y $410.733,52 por mes.
  • Personal sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.
