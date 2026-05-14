Se conoció la decisión que tomó la Justicia con el hombre acusado de golpear a su ex pareja en Pilar

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Durante la investigación, la fiscalía recolectó testimonios de seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, quienes aseguraron que Balbuena ejercía maltratos y humillaciones contra la víctima incluso delante de otras personas.

En los últimos días, el acusado cambió de abogado y pidió ampliar su declaración indagatoria. En esa presentación reconoció discusiones y episodios conflictivos con la denunciante, además de manifestar arrepentimiento por lo ocurrido.

Los dos hechos por los que está acusado

La acusación judicial se sostiene sobre dos episodios denunciados por la víctima. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2024, cuando una discusión de pareja habría derivado en violencia física.

En su declaración, Balbuena sostuvo que la pelea comenzó porque su ex quería acompañarlo a realizar una verificación policial de un vehículo. Según dijo, decidió irse solo para “respirar” y evitar continuar la discusión.

El imputado afirmó que, más tarde, la mujer le comunicó telefónicamente que estaba en un hospital por un fuerte dolor de cabeza y que él fue a buscarla al centro de salud.

Abusador Federico Nicolás Balbuena.

El segundo hecho investigado ocurrió el 13 de mayo del año pasado, cuando Balbuena se presentó en la casa de su ex pareja para retirar teléfonos celulares y una computadora vinculada a la empresa que compartían.

Según declaró el acusado, allí volvieron a discutir por la separación. “Ella me empezó a reclamar lo que siempre me reclamaba: por qué la dejé, por qué la abandoné o por qué no quería continuar con ella”, sostuvo durante la indagatoria.

En medio de esa situación se habría producido un nuevo episodio de violencia. Balbuena aseguró ante la fiscalía que “nunca quiso lastimarla” y afirmó que después de la pelea ambos mantuvieron relaciones sexuales consensuadas.

“Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”, declaró el imputado, en una de las frases que quedaron incorporadas al expediente judicial.