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Se conoció la decisión que tomó la Justicia con el hombre acusado de golpear a su ex pareja en Pilar

Federico Balbuena está acusado de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por violencia de género. Ahora podría ser trasladado a un penal.

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La Justicia dictó la prisión preventiva para el hombre acusado de golpear a su ex pareja en Pilar. 

La Justicia dictó la prisión preventiva para el hombre acusado de golpear a su ex pareja en Pilar. 

Federico Balbuena, el empresario automotor acusado de golpear y violar a su ex pareja en el partido bonaerense de Pilar, continuará detenido mientras avanza la investigación judicial. La Justicia le dictó la prisión preventiva por delitos vinculados a violencia de género y abuso sexual, según confirmaron fuentes del caso.

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La medida fue tomada por la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N°14 Descentralizada de Pilar, quien imputó a Balbuena por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género y otro hecho adicional de lesiones leves bajo la misma figura.

El acusado, de 34 años, permanece detenido desde el pasado 28 de abril en una comisaría bonaerense. Tras el dictado de la prisión preventiva, la fiscalía quedó habilitada para solicitar un cupo en una unidad penitenciaria y definir en los próximos días a qué cárcel será trasladado.

La relación entre Balbuena y su ex pareja comenzó en 2019. Ambos convivieron durante tres años y, pese a separarse en noviembre de 2024, continuaron compartiendo actividades laborales en una agencia de autos ubicada en Luján, propiedad del imputado y de la cual la mujer también era socia.

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Durante la investigación, la fiscalía recolectó testimonios de seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, quienes aseguraron que Balbuena ejercía maltratos y humillaciones contra la víctima incluso delante de otras personas.

En los últimos días, el acusado cambió de abogado y pidió ampliar su declaración indagatoria. En esa presentación reconoció discusiones y episodios conflictivos con la denunciante, además de manifestar arrepentimiento por lo ocurrido.

Los dos hechos por los que está acusado

La acusación judicial se sostiene sobre dos episodios denunciados por la víctima. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2024, cuando una discusión de pareja habría derivado en violencia física.

En su declaración, Balbuena sostuvo que la pelea comenzó porque su ex quería acompañarlo a realizar una verificación policial de un vehículo. Según dijo, decidió irse solo para “respirar” y evitar continuar la discusión.

El imputado afirmó que, más tarde, la mujer le comunicó telefónicamente que estaba en un hospital por un fuerte dolor de cabeza y que él fue a buscarla al centro de salud.

Abusador
Federico Nicolás Balbuena.

Federico Nicolás Balbuena.

El segundo hecho investigado ocurrió el 13 de mayo del año pasado, cuando Balbuena se presentó en la casa de su ex pareja para retirar teléfonos celulares y una computadora vinculada a la empresa que compartían.

Según declaró el acusado, allí volvieron a discutir por la separación. “Ella me empezó a reclamar lo que siempre me reclamaba: por qué la dejé, por qué la abandoné o por qué no quería continuar con ella”, sostuvo durante la indagatoria.

En medio de esa situación se habría producido un nuevo episodio de violencia. Balbuena aseguró ante la fiscalía que “nunca quiso lastimarla” y afirmó que después de la pelea ambos mantuvieron relaciones sexuales consensuadas.

Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”, declaró el imputado, en una de las frases que quedaron incorporadas al expediente judicial.

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