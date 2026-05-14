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¿QUÉ PASARÁ?

Alerta en Gran Hermano por una sanción con impacto inmediato en el juego

Se conoció que se viene una dura sanción en el reality de Telefe, Gran Hermano Generación Dorada, y el juego se reconfigura.

14 may 2026, 18:19
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Alerta en Gran Hermano por una sanción con impacto inmediato en el juego.
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Alerta en Gran Hermano por una sanción con impacto inmediato en el juego.

Santiago del Moro encendió todas las alarmas este jueves con una historia en Instagram que sacudió a los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada. El conductor anticipó que hay una sanción en puerta y que tendrá impacto directo en la gala de esta noche.

El mensaje de Del Moro fue contundente: además de la cena de nominados y una baja de placa habitual, habrá un participante que subirá a la placa directamente como consecuencia de la sanción. "1 baja de placa y otro, debido a esta sanción, sube", escribió el conductor, dejando en claro que la noche prometía ser mucho más movida de lo esperado.

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En las redes sociales, los fanáticos del programa no tardaron en apuntar a Cinzia Francischiello como la posible sancionada. Según viene circulando en las últimas horas, la participante habría filtrado información del exterior dentro de la casa, lo que violaría directamente el reglamento del juego

Por ahora la producción no confirmó de manera oficial quién es el sancionado ni los motivos exactos, pero todo indica que esta noche habrá definiciones que pueden cambiar el rumbo del juego de manera drástica.

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¿Yipio podría quedar afuera del repechaje de Gran Hermano?

La participación de Yipio en el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada corre riesgo. La humorista uruguaya abandonó la casa de Telefe hace pocos días de manera sorpresiva para hacerse cargo de la salud de su mamá, Laurita, quien deberá ser operada de la columna.

Desde el hospital, Yipio viene compartiendo historias cargadas de angustia en sus redes y dejó en claro que no se moverá de ahí hasta que el proceso esté resuelto.

El problema es que los tiempos del programa no esperan. Si la recuperación de su mamá se extiende más de lo esperado, las chances de sumarse al repechaje podrían complicarse seriamente. La propia Yipio reconoció que la situación familiar es su prioridad absoluta y que no tiene margen para apurarse: necesita dejar a Laurita bien cuidada y acompañada antes de pensar en cualquier otra cosa.

Sin embargo, el deseo de volver sigue intacto. "Era una oportunidad única, una exposición enorme y también un trabajo", expresó la humorista, dejando en claro que haría lo posible por llegar al repechaje en tiempo y forma.

Por ahora sigue mirando el programa desde el hospital y alentando a sus ex compañeros desde afuera, mientras la pregunta que se hacen todos sus seguidores es si el reality le dará el tiempo necesario o si los plazos terminarán cerrándole la puerta de regreso a la casa más famosa del país.

Yipio

     

 

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