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En La Rural, Caputo descartó nuevos anuncios de Milei para el campo

El ministro de Economía aseguró que el Presidente no presentará nuevas medidas durante la inauguración de la Exposición Rural de Palermo.

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Luis Caputo junto a Nicolás Pino

Luis Caputo junto a Nicolás Pino, en su visita a La Rural. (Foto: prensa La Rural).

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el presidente Javier Milei realice nuevos anuncios para el sector agropecuario durante el acto de inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, que se llevará a cabo el próximo domingo. Lo dijo tras reunirse con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en el predio ferial.

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Al salir del encuentro, Caputo buscó desactivar las versiones sobre posibles medidas para el campo. "Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular", afirmó.

Caputo visit&oacute; junto a su viceministro, Jos&eacute; Luis Daza, a La Rural ante de la inauguraci&oacute;n de la pr&oacute;xima Exposici&oacute;n. (Foto: prensa La Rural).

Caputo visitó junto a su viceministro, José Luis Daza, a La Rural ante de la inauguración de la próxima Exposición. (Foto: prensa La Rural).

El ministro defendió la política económica del Gobierno hacia el agro y sostuvo que la reducción de la carga tributaria tiene un efecto inmediato sobre la producción. "En la medida que nosotros podamos seguir bajando retenciones, la reacción de los productores es inmediata", aseguró.

También remarcó el papel del sector como principal generador de divisas y afirmó que el rumbo económico de la administración libertaria busca fortalecer esa capacidad. "Es lo más positivo que se está logrando. Nosotros estamos activando a todos estos sectores que son generadores de dólares y es lo que tradicionalmente se hizo lo contrario durante estas décadas", señaló.

En ese sentido, sostuvo que las políticas del Gobierno apuntan a brindar "mucho más estabilidad y previsibilidad" para impulsar la inversión y la producción.

Las declaraciones se producen en la antesala del acto central de la Exposición Rural de Palermo, una de las principales citas del calendario agropecuario. La muestra, que este año lleva el lema "El campo nos une", permanecerá abierta hasta el domingo y reúne a productores, empresas, entidades rurales y referentes de toda la cadena agroindustrial.

Los gestos entre el Gobierno y la Sociedad Rural

La visita de Caputo se dio horas después de que Nicolás Pino respaldara públicamente una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno. Consultado sobre el proyecto de Propiedad Privada que busca flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, el dirigente rural aseguró que "no tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero".

"No es que se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado. No le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra", argumentó durante una entrevista en el streaming La Casa.

La Exposición Rural comenzó la semana pasada con el tradicional corte de cintas y en esta edición reúne a más de 2.500 animales de más de 100 razas, además de remates ganaderos, juras, exhibiciones y actividades destinadas tanto al sector como al público general. Durante la apertura, Pino destacó que la muestra coincide con los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y sostuvo que el agro sigue siendo uno de los sectores más competitivos del país.

En representación del Gobierno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reafirmó el compromiso oficial de seguir reduciendo la presión impositiva sobre el sector y defendió un modelo basado en "menos impuestos, más producción y más libertad para trabajar".

El acercamiento entre la Casa Rosada y el campo ya había tenido otro capítulo en mayo, cuando Milei anunció una baja permanente de las retenciones para el trigo y la cebada, del 7,5% al 5,5%, y anticipó una reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027.

En aquella oportunidad, Pino celebró la medida, aunque reiteró que el objetivo del sector es la eliminación total de los derechos de exportación. "Apuntamos a que las retenciones sean cero", sostuvo, al tiempo que reclamó mejoras en infraestructura para reducir los costos de producción.

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