En La Rural, Caputo descartó nuevos anuncios de Milei para el campo

En ese sentido, sostuvo que las políticas del Gobierno apuntan a brindar "mucho más estabilidad y previsibilidad" para impulsar la inversión y la producción.

Las declaraciones se producen en la antesala del acto central de la Exposición Rural de Palermo, una de las principales citas del calendario agropecuario. La muestra, que este año lleva el lema "El campo nos une", permanecerá abierta hasta el domingo y reúne a productores, empresas, entidades rurales y referentes de toda la cadena agroindustrial.

Los gestos entre el Gobierno y la Sociedad Rural

La visita de Caputo se dio horas después de que Nicolás Pino respaldara públicamente una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno. Consultado sobre el proyecto de Propiedad Privada que busca flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, el dirigente rural aseguró que "no tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero".

"No es que se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado. No le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra", argumentó durante una entrevista en el streaming La Casa.

La Exposición Rural comenzó la semana pasada con el tradicional corte de cintas y en esta edición reúne a más de 2.500 animales de más de 100 razas, además de remates ganaderos, juras, exhibiciones y actividades destinadas tanto al sector como al público general. Durante la apertura, Pino destacó que la muestra coincide con los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y sostuvo que el agro sigue siendo uno de los sectores más competitivos del país.

En representación del Gobierno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reafirmó el compromiso oficial de seguir reduciendo la presión impositiva sobre el sector y defendió un modelo basado en "menos impuestos, más producción y más libertad para trabajar".

El acercamiento entre la Casa Rosada y el campo ya había tenido otro capítulo en mayo, cuando Milei anunció una baja permanente de las retenciones para el trigo y la cebada, del 7,5% al 5,5%, y anticipó una reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027.

En aquella oportunidad, Pino celebró la medida, aunque reiteró que el objetivo del sector es la eliminación total de los derechos de exportación. "Apuntamos a que las retenciones sean cero", sostuvo, al tiempo que reclamó mejoras en infraestructura para reducir los costos de producción.