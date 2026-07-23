La inesperada reacción de Mauro Icardi tras la escandalosa frase de Nora Colosimo sobre la China Suárez

La imagen estuvo acompañada por una frase breve, pero contundente: “El amor de mi vida”, escribió arrobando a la actriz y sumando un emoji de un corazón atravesado por una flecha.

Con ese gesto, Icardi dejó en claro cuál es su postura frente a las versiones que circularon en las últimas horas. Sin hacer referencia directa a los dichos de Colosimo, el delantero optó por reafirmar públicamente su vínculo con la actriz.

Cuál es el estratégico motivo del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Italia

En la noche del miércoles, la China Suárez y Mauro Icardi emprendieron un viaje rumbo a Italia. La decisión se dio pocos días después del robo en la casa de campo de Wanda Nara en Milán, episodio que la conductora confirmó públicamente a través de sus redes sociales.

En Intrusos (América TV) se revelaron los motivos que habrían impulsado el traslado de la actriz y el delantero hacia tierras italianas, generando nuevas especulaciones en torno a la familia.

"¿Por qué está viajando Mauro? El tema es que las nenas no tenían pasaporte argentino y el único pasaporte que tienen es italiano porque son ciudadanas italianas", comenzó relatando Paula Varela en el programa.

La periodista agregó contexto: "Solamente está el pasaporte italiano. Entonces Hagopián (juez) intentó pedirle a Mauro que vaya al consulado y que tiene que firmar para hacer el pasaporte".

Luego profundizó: "Como justamente las chicas no tienen pasaporte argentino, solo italiano, no entra en la jurisprudencia de Hagopián y no puede decidir ni pedir nada al Renaper".

En ese marco, Varela detalló la estrategia que estaría desplegando Icardi respecto a la documentación de sus hijas, extraviada durante el episodio de inseguridad.

"Mauro ahora estratégicamente sí viajó a Milán porque él va a ir a hacerle los pasaportes italianos de las chicas y de esa manera, y acá se abre un gran quilombo, la idea es hacerle los pasaportes italianos y no volver a firmar el permiso que supuestamente se perdió donde Wanda podía moverse con las chicas", indicó.

Finalmente, la panelista advirtió sobre las consecuencias que podría traer esta maniobra. "De esa manera las chicas no tendrían por qué volver a la Argentina, este es el quilombo que se viene. Con pasaporte y estando en suelo italiano, Mauro no va a firmar ningún permiso para que vengan a la Argentina", concluyó.