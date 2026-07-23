La inesperada reacción de Mauro Icardi tras la escandalosa frase de Nora Colosimo sobre la China Suárez

Mauro Icardi volvió a mostrarse en redes sociales y lo hizo con un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las explosivas declaraciones de Nora Colosimo sobre su relación con la China Suárez.
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Tras las explosivas declaraciones de Nora Colosimo sobre la China Suárez, Mauro Icardi reapareció en redes con un gesto que dio de qué hablar.
Mauro Icardi volvió a mostrarse en redes sociales y lo hizo con un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las explosivas declaraciones de Nora Colosimo sobre su relación con la China Suárez.
Todo comenzó luego de que la madre de Wanda Nara rompiera el silencio sobre el violento robo que sufrió la familia en la casa que la empresaria tiene en las afueras de Milán. El hecho ocurrió mientras Wanda se encontraba en Estados Unidos cubriendo la final del Mundial 2026 y en la vivienda estaban Nora junto a cuatro de los cinco hijos de la conductora. Según trascendió, los delincuentes ingresaron durante el entretiempo del partido y fueron directamente a la habitación de la mediática, de donde se llevaron pasaportes, permisos de viaje y otros objetos de valor. En ese contexto, Colosimo deslizó que los ladrones "sabían lo que hacían" y, durante la misma entrevista, sorprendió con fuertes declaraciones sobre Icardi y su actual pareja.
“Él mismo me decía llorando que la China tenía olor. ¿Qué pasa ahora no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda, y ella lo usa a él por la economía. Es un negocio. Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella. Sé lo que piensa”, había dicho Nora.
Lejos de responder con un comunicado o de entrar en una nueva polémica mediática, el futbolista eligió expresarse a través de una publicación en Instagram. Allí compartió una foto junto a la China a bordo de un avión, donde ambos aparecen sonrientes y disfrutando de un viaje.
La imagen estuvo acompañada por una frase breve, pero contundente: “El amor de mi vida”, escribió arrobando a la actriz y sumando un emoji de un corazón atravesado por una flecha.
Con ese gesto, Icardi dejó en claro cuál es su postura frente a las versiones que circularon en las últimas horas. Sin hacer referencia directa a los dichos de Colosimo, el delantero optó por reafirmar públicamente su vínculo con la actriz.
En la noche del miércoles, la China Suárez y Mauro Icardi emprendieron un viaje rumbo a Italia. La decisión se dio pocos días después del robo en la casa de campo de Wanda Nara en Milán, episodio que la conductora confirmó públicamente a través de sus redes sociales.
En Intrusos (América TV) se revelaron los motivos que habrían impulsado el traslado de la actriz y el delantero hacia tierras italianas, generando nuevas especulaciones en torno a la familia.
"¿Por qué está viajando Mauro? El tema es que las nenas no tenían pasaporte argentino y el único pasaporte que tienen es italiano porque son ciudadanas italianas", comenzó relatando Paula Varela en el programa.
La periodista agregó contexto: "Solamente está el pasaporte italiano. Entonces Hagopián (juez) intentó pedirle a Mauro que vaya al consulado y que tiene que firmar para hacer el pasaporte".
Luego profundizó: "Como justamente las chicas no tienen pasaporte argentino, solo italiano, no entra en la jurisprudencia de Hagopián y no puede decidir ni pedir nada al Renaper".
En ese marco, Varela detalló la estrategia que estaría desplegando Icardi respecto a la documentación de sus hijas, extraviada durante el episodio de inseguridad.
"Mauro ahora estratégicamente sí viajó a Milán porque él va a ir a hacerle los pasaportes italianos de las chicas y de esa manera, y acá se abre un gran quilombo, la idea es hacerle los pasaportes italianos y no volver a firmar el permiso que supuestamente se perdió donde Wanda podía moverse con las chicas", indicó.
Finalmente, la panelista advirtió sobre las consecuencias que podría traer esta maniobra. "De esa manera las chicas no tendrían por qué volver a la Argentina, este es el quilombo que se viene. Con pasaporte y estando en suelo italiano, Mauro no va a firmar ningún permiso para que vengan a la Argentina", concluyó.