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Milei viaja a Brasil para reunirse con el gobernador de San Pablo y participar del lanzamiento de Flávio Bolsonaro

El presidente inicia una nueva gira este viernes por Brasil. Incluye visita oficial al gobernador del Estado de San Pablo y del acto de lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro para enfrentar a Lula da Silva en las próximas elecciones presidenciales de octubre.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei retoma este viernes las giras internacionales

Javier Milei retoma este viernes las giras internacionales, con una visita al gobernador de San Pablo y el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro en Brasil. Foto: Archivo.

El presidente Javier Milei inicia este viernes su primera visita oficial a Brasil, que se extenderá por dos días, e incluirá una cumbre oficial con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y finalizará con una participación en una cumbre del Partido Liberal el sábado. Allí, Flávio Bolsonaro lanzará su candidatura presidencial para enfrentar al actual presidente Luiz Ignacio "Lula" da Silva, que va por la reelección en las próximas elecciones de octubre.

Leé también Por qué Lula tuvo que comenzar un tratamiento contra el cáncer en plena carrera por la reelección
El tratamiento se da mientras se prepara para competir por un cuarto mandato en las elecciones de octubre. (Foto: Reuters)

Según confirmaron desde la Casa Rosada, Milei partirá este viernes 24 de julio por la noche junto a su comitiva en un vuelo oficial hacia la ciudad del sur brasileño "con el objetivo puesto en de fortalecer los vínculos entre la República Argentina y el Estado de San Pablo".

La jornada central de la visita a Brasil tendrá lugar el sábado 25 a las 9, cuando el presidente sea recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas, con todos los honores militares en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo.

Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes, y durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas y el intendente local. Al encuentro se sumará el actual senador del Partido Liberal y futuro candidato a presidente, Flávio Bolsonaro.

El Presidente Javier Milei mantiene cercanía con Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario brasilero, Jair Bolsonaro. (Foto: archivo).

El Presidente Javier Milei mantiene cercanía con Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario brasilero, Jair Bolsonaro. (Foto: archivo).

Según anticiparon fuentes de la Casa Rosada, en la reunión "se abordarán temas de la agenda bilateral". Sin embargo, Milei no tiene prevista una cumbre con el actual presidente en ejercicio de Brasil, Lula da Silva. La decisión fue anunciada por el propio Milei y ratifica la distancia política que mantiene con el Gobierno de Lula.

Desde su llegada a la Presidencia, ambos mandatarios nunca mantuvieron una reunión bilateral y solo coincidieron en saludos protocolares durante las cumbres del Mercosur en las que participaron.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú para participar de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde se lanzará la candidatura presidencial del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Según admitieron en Casa Rosada, la intención de Milei era visitar a Jair Bolsonaro en el domicilio donde cumple prisión domiciliaria, pero en los últimos días la Corte Suprema de Justicia de Brasil, prohibió esa visita.

Jair Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria. (Foto: archivo).

Jair Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria. (Foto: archivo).

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes en el marco de las restricciones judiciales que pesan sobre Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario y tiene limitaciones para recibir visitas con fines políticos.

Bolsonaro cumple arresto domiciliario en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado denunciado ante la Justicia brasileña tras las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. La investigación sostiene que existió un plan para desconocer el resultado electoral e impedir la asunción de Lula, el 1° de enero de 2023.

Bolsonaro rechaza las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política.

Milei inaugura el domingo la Exposición de la Sociedad Rural

Milei regresará de la gira por Brasil para inaugurar el domingo la Exposición Rural Argentina en Palermo. (Foto: archivo).

Milei regresará de la gira por Brasil para inaugurar el domingo la Exposición Rural Argentina en Palermo. (Foto: archivo).

Milei regresará el sábado a la noche a Buenos Aires para encabezar el domingo a la mañana la inauguración formal de la Exposición Rural Argentina en el predio de Palermo.

Allí, se espera que el presidente brinde el discurso inaugural, acompañado por buena parte del Gabinete nacional y había expectativas por la posibilidad de que realice anuncios económicos en beneficio del sector agropecuario. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el mandatario anuncie nuevas medidas tras visitar el predio junto al titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Durante el aniversario 172° de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en mayo último, el presidente anunci la reducción de retenciones al campo al destacar que "no hay vuelta atrás". La medida había generado diversas reacciones en líderes gremiales como Nicolás Pino de la Sociedad Rural Argentina.

La baja de retenciones

  • Trigo y cebada: reducción de la alícuota de 7,5% a 5,5%.
  • Soja: esquema de reducción gradual mensual de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales sujeto a la recaudación.
  • Posición rural: el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, afirmó en A24 que el Gobierno cumple su palabra, aunque la meta final del sector sigue siendo llevar las retenciones a 0%.

La gira seguiría a fin de mes por Perú, Colombia y Ecuador

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, candiata a presidenta por tercera vez en Perú (Foto: cuenta de X de KeikoFujimori)

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, candiata a presidenta por tercera vez en Perú (Foto: cuenta de X de KeikoFujimori)

Aunque falta la confirmación oficial de la agenda, luego de encabezar el acto de inauguración de la Exposición Rural 2026 en Palermo este 26 de julio, Milei tiene previsto partir el 28 de julio a Lima, Perú, para asistir a la asunción presidencial de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

En tanto, el jefe de Estado tiene en agenda viajar el próximo 7 de agosto a Colombia para avalar la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella como reemplazante del actual presidente izquierdista Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella asumirá sucederá a Gustavo Prieto en la presidencia. (Foto: archivo).

Abelardo de la Espriella asumirá sucederá a Gustavo Prieto en la presidencia. (Foto: archivo).

Aunque desde Casa Rosada aclararon a A24.com que aún no recibió las invitaciones formales, Milei ya tiene en vista esa visita a Colombia.

Milei tiene tambi&eacute;n planeado reunirse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (Foto: archivo).

Milei tiene también planeado reunirse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (Foto: archivo).

Como parte de la misma gira, Milei anticipó que completará el recorrido con un encuentro junto a su homónimo ecuatoriano, Daniel Noboa, por "un acuerdo pendiente". Con estos nuevos viajes, el líder libertario sumará 41 giras al exterior y busca consolidarse como referente de la derecha regional.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Visita oficial: El Presidente Javier Milei viaja a San Pablo, Brasil, para fortalecer vínculos.
  • Agenda: Reunión con gobernador Tarcísio de Freitas y participación en la Convención del Partido Liberal.
  • Sin cumbre con Lula: La agenda presidencial se enfoca en el Estado de San Pablo y la política regional.
Resumen generado por Thinkindot AI
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