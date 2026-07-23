El dólar cerró en $1.510 en el Banco Nación y alcanzó su nivel más alto en 15 días

Las calificadoras de riesgo evalúan la capacidad de pago de países y empresas y determinan la probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Según el funcionario, la posición de Argentina cambió de manera significativa en comparación con los años previos.

El dólar blue también avanzó y marcó un nuevo récord nominal, mientras los inversores siguen de cerca la tensión geopolítica que presiona a los mercados globales. (Foto: archivo)

El petróleo vuelve a ganar terreno por la escalada del conflicto en Medio Oriente

La renovada tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a impulsar el precio internacional del petróleo y reavivó las dudas sobre su impacto en la economía global.

El barril de Brent retomó la tendencia alcista y se acercó a los U$S100, luego de haber retrocedido hasta los U$S79 tras el anuncio de una tregua. La evolución del conflicto mantiene en alerta a los mercados, que siguen de cerca las posibles consecuencias sobre los costos energéticos y los combustibles.

La suba del riesgo país opaca la mejora en la calificación crediticia

El deterioro del escenario internacional también tuvo impacto sobre los activos argentinos. El riesgo país volvió a avanzar y se ubicó en 429 puntos básicos, en un contexto marcado por la incertidumbre en el Golfo Pérsico.

La presión externa limitó el efecto positivo de la reciente decisión de Moody's, que elevó la calificación soberana de la Argentina a B3.

La nueva nota ubica al país dentro de la categoría de alta especulación y refleja una mayor vulnerabilidad frente a cambios en las condiciones económicas y financieras.