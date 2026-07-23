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El dólar cerró en $1.510 en el Banco Nación y alcanzó su nivel más alto en 15 días

La cotización oficial volvió a subir este jueves en un contexto marcado por la incertidumbre internacional. El dólar blue también avanzó y marcó un nuevo récord nominal, mientras los inversores siguen de cerca la tensión geopolítica que presiona a los mercados globales.

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La cotización oficial volvió a subir este jueves en un contexto marcado por la incertidumbre internacional. (Foto: archivo)

La cotización oficial volvió a subir este jueves en un contexto marcado por la incertidumbre internacional. (Foto: archivo)

El mercado cambiario registró una nueva jornada de subas este jueves en medio de la fuerte incertidumbre global. El dólar mayorista avanzó 0,4% y cerró en $1.489. Al mismo tiempo, el dólar blue subió hasta los $1.560 para la venta y alcanzó un nuevo máximo nominal.

Leé también El Banco Central hizo la mayor compra de dólares en 30 ruedas y sumó US$280 millones
El BCRA realizó su mayor compra de divisas en 30 ruedas y absorbió más de la mitad de las operaciones del mercado oficial. (Foto: archivo)

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación aumentó $5 y finalizó la rueda en $1.510 para la venta, su valor más alto en los últimos 15 días. Por su parte, el promedio relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó en $1.510,79.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación aumentó $5 y finalizó la rueda en $1.510 para la venta, su valor más alto en los últimos 15 días. (Foto: archivo)

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación aumentó $5 y finalizó la rueda en $1.510 para la venta, su valor más alto en los últimos 15 días. (Foto: archivo)

La diferencia entre el precio de compra que ofrece el sistema bancario y las cotizaciones del mercado informal continúa impulsando la venta de dólares billete en cuevas y agencias informales.

Las calificadoras de riesgo evalúan la capacidad de pago de países y empresas y determinan la probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Según el funcionario, la posición de Argentina cambió de manera significativa en comparación con los años previos.

El dólar blue también avanzó y marcó un nuevo récord nominal, mientras los inversores siguen de cerca la tensión geopolítica que presiona a los mercados globales. (Foto: archivo)

El dólar blue también avanzó y marcó un nuevo récord nominal, mientras los inversores siguen de cerca la tensión geopolítica que presiona a los mercados globales. (Foto: archivo)

El petróleo vuelve a ganar terreno por la escalada del conflicto en Medio Oriente

La renovada tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a impulsar el precio internacional del petróleo y reavivó las dudas sobre su impacto en la economía global.

El barril de Brent retomó la tendencia alcista y se acercó a los U$S100, luego de haber retrocedido hasta los U$S79 tras el anuncio de una tregua. La evolución del conflicto mantiene en alerta a los mercados, que siguen de cerca las posibles consecuencias sobre los costos energéticos y los combustibles.

La suba del riesgo país opaca la mejora en la calificación crediticia

El deterioro del escenario internacional también tuvo impacto sobre los activos argentinos. El riesgo país volvió a avanzar y se ubicó en 429 puntos básicos, en un contexto marcado por la incertidumbre en el Golfo Pérsico.

La presión externa limitó el efecto positivo de la reciente decisión de Moody's, que elevó la calificación soberana de la Argentina a B3.

La nueva nota ubica al país dentro de la categoría de alta especulación y refleja una mayor vulnerabilidad frente a cambios en las condiciones económicas y financieras.

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