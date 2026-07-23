Las ventas en supermercados crecieron en mayo y moderaron la caída acumulada del año

Los autoservicios mayoristas también mostraron una mejora mensual

Los autoservicios mayoristas registraron una recuperación en la comparación mensual, aunque mantuvieron resultados negativos frente al año pasado. Según el informe oficial, las ventas a precios constantes crecieron 2,3% respecto de abril en la serie desestacionalizada.

Sin embargo, en la comparación interanual se verificó una caída de 2,3%, mientras que el acumulado entre enero y mayo mostró una baja de 3% frente al mismo período de 2025. Por su parte, la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,4% respecto del mes anterior.

Entre los rubros con mayores aumentos nominales se destacaron carnes, con una suba de 32,8%; almacén, con 27,5%; lácteos, con 26,5%; y verdulería y frutería, con 23,9%.

Los autoservicios mayoristas registraron una recuperación en la comparación mensual, aunque mantuvieron resultados negativos frente al año pasado. (Foto: archivo)

Los centros de compras registraron el mayor crecimiento interanual

Los centros de compras volvieron a mostrar una dinámica más favorable que el resto de los canales comerciales. En mayo, las ventas a precios constantes aumentaron 11,9% respecto del mismo mes de 2025.

En la comparación mensual, la serie desestacionalizada avanzó 3,1%, mientras que la tendencia-ciclo registró una mejora de 0,7%.

A pesar de ese desempeño, el acumulado de los primeros cinco meses del año todavía reflejó una baja de 2,1% en relación con el mismo período del año pasado.

Los datos difundidos por el INDEC reflejaron una mejora en los principales canales de comercialización durante mayo, aunque el consumo todavía mantiene resultados dispares en la comparación anual y continúa sin recuperar completamente los niveles registrados en 2025.