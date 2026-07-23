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Las ventas en supermercados crecieron en mayo y moderaron la caída acumulada del año

Los supermercados registraron su segunda mejora mensual consecutiva y alcanzaron el nivel más alto desde octubre de 2025. También hubo avances en autoservicios mayoristas y centros de compras, según informó el INDEC.

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Los supermercados registraron su segunda mejora mensual consecutiva y alcanzaron el nivel más alto desde octubre de 2025. (Foto: archivo).

Los supermercados registraron su segunda mejora mensual consecutiva y alcanzaron el nivel más alto desde octubre de 2025. (Foto: archivo).

Las ventas en supermercados mostraron una nueva recuperación en mayo y permitieron recortar parte de la caída acumulada durante 2026. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas a precios constantes crecieron 0,9% frente a abril en la medición desestacionalizada, lo que representó el segundo avance mensual consecutivo y llevó al indicador a su nivel más alto desde octubre del año pasado.

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Las ventas totales en supermercados registraron una caída interanual de 5,1% en marzo. (Foto: archivo)

Pese a la mejora mensual, la comparación interanual continuó en terreno negativo. Las ventas en supermercados registraron una baja de 0,7% respecto de mayo de 2025, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año mostró una contracción de 2,8% frente al mismo período del año anterior. En tanto, la serie tendencia-ciclo avanzó 0,3% respecto del mes previo.

En términos nominales, los rubros que exhibieron las mayores subas interanuales fueron electrónicos y artículos para el hogar, con un incremento de 49,1%; carnes, con 40,6%; otros artículos, con 40%; y alimentos preparados y rotisería, con 24,8%.

A nivel geográfico, las mayores variaciones en las ventas a precios corrientes se observaron en Neuquén, con una suba de 36,5%; Río Negro, con 32,8%; San Luis, con 31,9%; el resto de la provincia de Buenos Aires, con 29,7%; y La Pampa, con 29,4%.

Los autoservicios mayoristas también mostraron una mejora mensual

Los autoservicios mayoristas registraron una recuperación en la comparación mensual, aunque mantuvieron resultados negativos frente al año pasado. Según el informe oficial, las ventas a precios constantes crecieron 2,3% respecto de abril en la serie desestacionalizada.

Sin embargo, en la comparación interanual se verificó una caída de 2,3%, mientras que el acumulado entre enero y mayo mostró una baja de 3% frente al mismo período de 2025. Por su parte, la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,4% respecto del mes anterior.

Entre los rubros con mayores aumentos nominales se destacaron carnes, con una suba de 32,8%; almacén, con 27,5%; lácteos, con 26,5%; y verdulería y frutería, con 23,9%.

Los autoservicios mayoristas registraron una recuperación en la comparación mensual, aunque mantuvieron resultados negativos frente al año pasado. (Foto: archivo)

Los autoservicios mayoristas registraron una recuperación en la comparación mensual, aunque mantuvieron resultados negativos frente al año pasado. (Foto: archivo)

Los centros de compras registraron el mayor crecimiento interanual

Los centros de compras volvieron a mostrar una dinámica más favorable que el resto de los canales comerciales. En mayo, las ventas a precios constantes aumentaron 11,9% respecto del mismo mes de 2025.

En la comparación mensual, la serie desestacionalizada avanzó 3,1%, mientras que la tendencia-ciclo registró una mejora de 0,7%.

A pesar de ese desempeño, el acumulado de los primeros cinco meses del año todavía reflejó una baja de 2,1% en relación con el mismo período del año pasado.

Los datos difundidos por el INDEC reflejaron una mejora en los principales canales de comercialización durante mayo, aunque el consumo todavía mantiene resultados dispares en la comparación anual y continúa sin recuperar completamente los niveles registrados en 2025.

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