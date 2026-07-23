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Asesinaron a un barra brava de Colón y el barrio quedó bajo fuego: balaceras y nuevos ataques horas después

Leandro “El Tucumano” Fuentes fue baleado mientras manejaba su auto en el barrio Centenario. La Justicia busca al principal sospechoso.

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Fuentes se encontraba a bordo de su auto Suzuki Fun cuando fue asesinado. (Foto: gentileza 

Fuentes se encontraba a bordo de su auto Suzuki Fun cuando fue asesinado. (Foto: gentileza Aire de Santa Fe)

La ciudad de Santa Fe volvió a quedar sacudida por la violencia. Leandro "El Tucumano" Fuentes, un joven de 29 años señalado como integrante de la facción "Los de Siempre" de la barra brava de Colón, fue asesinado a balazos mientras circulaba en su automóvil por el barrio Centenario, a pocas cuadras del estadio Brigadier General Estanislao López.

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El homicidio desencadenó una nueva escalada de violencia en la zona, donde horas después se registraron otros ataques armados y un intento de incendio. Los investigadores analizan si todos los hechos están vinculados a una disputa interna de la barra o responden a un conflicto personal.

El ataque ocurrió cerca de las 12.37 del martes en la intersección de Vera Mujica y Bolívar. Fuentes conducía un Suzuki Fun cuando fue sorprendido por una ráfaga de disparos. Uno de los proyectiles impactó en su tórax, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara chocando.

Una vecina lo trasladó de urgencia al Hospital Provincial José María Cullen, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después.

Las dos hipótesis que investiga la Justicia

La investigación avanza sobre dos líneas principales. Por un lado, los pesquisas intentan establecer si el crimen está relacionado con la presunta participación de Fuentes en la facción "Los de Siempre", una de las barras vinculadas al Club Atlético Colón.

La otra hipótesis apunta a un conflicto de índole personal que habría derivado en el ataque. Aunque el autor de los disparos continúa prófugo, los investigadores informaron que ya lograron identificar al principal sospechoso y mantienen un operativo para localizarlo.

La causa quedó a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni y fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

La puerta baleada del presunto asesino del barra de Colón. (Foto: captura)

La puerta baleada del presunto asesino del barra de Colón. (Foto: captura)

Tras el crimen hubo nuevos ataques a tiros en el barrio Centenario

La muerte de Fuentes fue seguida por nuevos episodios de violencia en el mismo barrio. Durante la noche del miércoles, una vivienda ubicada sobre O'Higgins al 3400 fue atacada a balazos, a pocos metros del lugar donde había ocurrido el homicidio.

Según el relato de un vecino de 47 años, los disparos impactaron contra la casa de su hijo, de 31 años, quien no se encontraba en el domicilio al momento del ataque. Además, los investigadores establecieron que ese mismo inmueble ya había sido blanco de otra balacera durante la mañana del miércoles, lo que reforzó la hipótesis de una escalada de violencia en la zona.

Secuestraron vainas y buscan reconstruir la secuencia

Tras el ataque, trabajaron efectivos de la Subcomisaría Primera, el Comando Radioeléctrico y la Policía de Investigaciones (PDI). Durante la inspección, los peritos secuestraron 11 vainas servidas, una de calibre 9 milímetros y diez de calibre .22, además de dos cartuchos intactos, elementos que quedaron incorporados a la causa.

Las autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas. (Foto: gentileza Aire de Santa Fe)

Las autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas. (Foto: gentileza Aire de Santa Fe)

Por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), también se ordenó identificar testigos, analizar las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y realizar nuevas pericias criminalísticas.

En este caso, el expediente fue caratulado provisoriamente como daño calificado y abuso de arma de fuego, mientras los investigadores intentan determinar si existe una conexión directa con el asesinato de Leandro Fuentes.

En pocas palabras

  • Integrantes de la barra de Colón: Leandro "El Tucumano" Fuentes fue asesinado a balazos en Santa Fe.
  • Contexto de violencia: El crimen ocurrió mientras Fuentes circulaba en su auto y fue seguido por otros ataques en el barrio.
  • Hipótesis judiciales: La Justicia investiga si el homicidio se relaciona con una disputa interna de la barra o un conflicto personal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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