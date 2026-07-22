Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal: "Es una mala decisión económica tener dólares bajo el colchón"

"El espíritu de la ley no cambia en nada. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares, incluso penado, a que esos puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo", afirmó.

También señaló que "hay una nueva ley porque cuando se votó la ley se generaron algunas dudas de muchos asesores tributarios y con el correr de las semanas y los meses fuimos recabando esa información y terminamos armando una mesa de trabajo con tributaristas".

En ese sentido, agregó que con los cambios propuestos los contribuyentes estarán protegidos "independientemente de cuál sea el gobierno de turno".

El proyecto

Al defender la iniciativa, el ministro remarcó que actualmente "estamos en récord en depósitos en dólares con 40.000 millones de dólares, aun así hay más de cuatro veces la cantidad de depósitos en dólares en lo que es ahorro bajo el colchón, la estimación del Banco Central es que hay 170.000 millones de dólares".

Según Caputo, el Banco Central estima que hay unos 170.000 millones de dólares ahorrados fuera del sistema financiero. (Foto: archivo)

Según explicó, "el objetivo es que la gente pueda formalizar estos ahorros", ya que "a nivel país no nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Hay dos maneras: formalizar la economía y creciendo".

Caputo agregó que "si aumentan los ingresos fiscales y no aumenta el gasto tenemos más superávit y eso nos permite bajar más rápidamente impuestos".

En la misma línea, sostuvo que "la competitividad viene dada de la baja de impuestos, regulaciones y el mejoramiento en infraestructura".

Al finalizar la conferencia, el ministro agradeció al Congreso por haber aprobado la ley original y destacó el trabajo realizado con el grupo de tributaristas que colaboró en la reformulación del proyecto.

Las modificaciones

Por su parte, María Ibarzabal presentó las cuatro modificaciones centrales de la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, que buscan ampliar el alcance del régimen simplificado y reforzar la seguridad jurídica para quienes decidan adherirse.

El primer cambio amplía el universo de personas que podrán adherir al sistema de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. El régimen quedará habilitado para todas las personas humanas y sucesiones indivisas, sin límites patrimoniales ni de ingresos. Además, los grandes contribuyentes registrados ante ARCA podrán adherirse para que el organismo les preliquide el impuesto, aunque no accederán a las presunciones ni a los beneficios previstos en la norma.

La segunda modificación apunta a uno de los aspectos más sensibles del proyecto y redefine las condiciones bajo las cuales el fisco podrá quebrar la presunción de exactitud del contribuyente. La iniciativa ajusta los parámetros y causales para excluir a una persona del régimen. Incluso cuando la diferencia detectada supere el 15%, no habrá exclusión si el monto reclamado no alcanza el equivalente al 5% del umbral de evasión previsto en la Ley Penal Tributaria, actualmente fijado en $5.000.000.

El tercer cambio incorpora la inversión de la carga de la prueba y un mecanismo de salvataje mediante declaraciones rectificativas, con el objetivo de brindar mayores herramientas de defensa a los contribuyentes dentro del régimen.

Por último, el proyecto establece un sistema de reintegro acelerado. Si un contribuyente paga un ajuste para evitar perder los beneficios del régimen y posteriormente ARCA revoca la impugnación, recuperará plenamente la presunción de exactitud. En esos casos, el organismo deberá devolver los importes abonados junto con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.

Al presentar los cambios, Ibarzabal afirmó que "estos cuatros cambios sustanciales apuntan a robustecer la seguridad jurídica del régimen y a brindar la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar".