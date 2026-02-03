Caputo desmintió que la inflación de enero con el método Lavagna fuera a dar más alta

Luis Caputo respuesta a Eduardo Feinmann

Feinmann le contestó entonces al ministro: "Lo tomo Luis Caputo. Ese era el comentario en distintos círculos periodísticos".

Qué dijo Feinmann

“Hicimos una nota con Luis Caputo, el Ministro de Economía, y esa misma nota provocó unos dichos, de parte del Ministro, que provocaron la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC“, inició el periodista su explicación en Radio Mitre.

Caputo había anticipado un días atrás en una entrevista en el mismo medio con Feinmann que la inflación de enero iba a rondar el 2,5%. Pero el periodista precisó que "tenía otro numerito el titular del INDEC“.

“Parece que el titular del INDEC tenía entre 3.1 y 3.5, más o menos por ahí”, agregó sobre la situación para que Guillermo Laborad agregara: “Porque le da, en lo que iba a ser la nueva metodología, una mayor ponderación a las tarifas de servicios públicos".

El anuncio del nuevo director del Indec

Luis Caputo, anunció este lunes que Pedro Lines asumirá como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tras la salida de Marco Lavagna del organismo.

En otra entrevista brindada a Radio Rivadavia, el funcionario ya había reconocido que la renuncia de Lavagna estaba relacionada al debate interno sobre el momento adecuado para poner en marcha la nueva metodología de medición de la inflación.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, señaló.

Más allá de esas divergencias, Caputo remarcó que la salida de Lavagna se dio en buenos términos y que no tomó por sorpresa al equipo económico.

En paralelo anunció al nuevo director del organismo estadístico y destacó su trayectoria profesional: “Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, afirmó.

Cuándo se implementará el nuevo índice de inflación

La actualización de la fórmula de inflación desde enero forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del programa y que su desarrollo comenzó durante la gestión de Alberto Fernández.

Caputo explicó que, por el momento, el Gobierno no avanzará con la modificación del índice de precios al consumidor y que la nueva metodología recién se aplicará cuando el proceso de desinflación esté firmemente asentado. “La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual. Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, afirmó.

“La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero. Cuando eso pase, van a decir que cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. Por eso creemos que no hay necesidad de cambiar el índice ahora”, acotó.