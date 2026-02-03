Salió a luz un audio clave que comprometería a Martín Redrado en la causa con Luciana Salazar

En el audio también se mencionaría a una persona llamada Maxi, quien sería el intermediario encargado de realizar los pagos por parte de Redrado. Según lo expuesto, este hombre habría sido quien, durante un tiempo, se ocupaba de abonar los gastos que Luciana le solicitaba, lo que reforzaría la idea de un acuerdo previo entre las partes.

El periodista explicó además que, muy probablemente, en el transcurso de esta semana o la próxima, el juez interviniente podría tomar una decisión clave respecto a la homologación de los acuerdos presentados. En más de una oportunidad, se mostraron documentos donde Redrado se habría comprometido a mantener a Matilda hasta los 18 años. La resolución judicial dependería de la llamada “letra chica” de esos contratos, donde se menciona, por ejemplo, que la niña debería asistir a un “colegio de primera línea”.

En ese punto, se abrió un nuevo posible escenario planteado por Candalaft. Si el juez fallara a favor de Salazar, Redrado podría intentar debatir qué se entiende por “colegio de primera línea”, argumentando que también podría tratarse de una institución pública de excelencia. Aunque ese ejemplo fue planteado como una hipótesis, deja en claro que el conflicto podría escalar a un nuevo nivel de debate judicial.

Por su parte, Guido Záffora le sacó validez a dicha hipótesis, explicando que este audio estaría vinculado a un mail que Luciana le habría enviado a Redrado. En ese mensaje, ella habría explicado que, dado que Matilda nació en Estados Unidos, su intención siempre fue que asistiera a un colegio bilingüe, con calendario escolar norteamericano, como el que actualmente frecuenta.

Al mismo tiempo, compartieron un segundo audio donde se escucharía a Maxi hablar directamente de pagos para la educación de Matilda: "Martín me preguntó y sale rechazada la transferencia. Estoy llamando al colegio para ver si me pasaban bien los datos, pagué con número de cuenta y me saltó rechazado. El mes pasado, cuando pagamos, tuve que ir a un banco para pagar".

Este segundo audio, según detalló Marina Calabró, probaría que el secretario de Redrado se estaba haciendo cargo de los pagos de la cuota a través de la decisión y el dinero del político.

Así, la aparición de estos audios, a la espera de que la Justicia determine su validez, podría transformarse en una pieza central de la causa, en un conflicto que sigue sumando capítulos y que, lejos de cerrarse, parecería entrar en una etapa decisiva. Según informaron los periodistas, las cartas estarían a favor de Luciana Salazar y comprometerían a Martín Redrado.