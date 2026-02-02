En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
FMI
Acuerdo internacional

Caputo negó que Argentina haya recibido un préstamo del Tesoro para afrontar los vencimientos con el FMI

El ministro de Economía desmintió una información que señalaba que desde Estados Unidos le habían girado al Gobierno más de 800 millones de dólares para pagarle al Fondo. Según aclaró, se trató de una "operación técnico habitual".

El Gobierno negó un préstamo para afrontar los vencimientos con el FMI (Foto: archivo).

En ese sentido, Caputo explicó que el país no le paga al FMI en dólares, sino en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda propia del organismo multilateral. Por ese motivo, cada vez que la Argentina debe afrontar un vencimiento, necesita previamente adquirir esos activos.

“El Fondo no cobra en dólares. Cobra en DEG. Entonces hay que comprarlos”, explicó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

En ese marco, detalló que los DEG se adquieren a los países que los tienen disponibles, y en este caso el vendedor fue el Tesoro estadounidense.

Caputo remarcó que la operación no implica un préstamo ni una asistencia financiera extraordinaria. “No hay ningún préstamo, no es nueva deuda. Es una operación que se hace siempre cada vez que se le paga al Fondo”, sostuvo.

Según precisó, la Argentina utiliza dólares para comprar los DEG al Tesoro de los Estados Unidos, recibe esos activos y luego los transfiere al FMI para cancelar el pago de intereses correspondiente. “Si el Fondo cobrara en dólares, se le pagaría directamente en dólares. Pero como cobra en DEG, hay que hacer esta operación”, explicó.

El ministro también aclaró que Estados Unidos suele vender DEG porque cuenta con excedentes, lo que facilita este tipo de transacciones. En ese sentido, subrayó que el mecanismo no modifica el nivel de endeudamiento del país, ni implica ayuda externa.

Noticia en desarrollo...

