Caputo negó que Argentina haya recibido un préstamo del Tesoro para afrontar los vencimientos con el FMI

Caputo remarcó que la operación no implica un préstamo ni una asistencia financiera extraordinaria. “No hay ningún préstamo, no es nueva deuda. Es una operación que se hace siempre cada vez que se le paga al Fondo”, sostuvo.

Según precisó, la Argentina utiliza dólares para comprar los DEG al Tesoro de los Estados Unidos, recibe esos activos y luego los transfiere al FMI para cancelar el pago de intereses correspondiente. “Si el Fondo cobrara en dólares, se le pagaría directamente en dólares. Pero como cobra en DEG, hay que hacer esta operación”, explicó.

El ministro también aclaró que Estados Unidos suele vender DEG porque cuenta con excedentes, lo que facilita este tipo de transacciones. En ese sentido, subrayó que el mecanismo no modifica el nivel de endeudamiento del país, ni implica ayuda externa.

