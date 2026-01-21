Caputo se reunió con la titular del FMI en Davos en la antesala de la revisión del acuerdo

El cierre del año con superávit fiscal

En paralelo a las negociaciones con los organismos internacionales, el Gobierno destacó el resultado fiscal de 2025. Según informó Caputo la semana pasada, el Sector Público Nacional cerró el año con un superávit primario de $11.769.219 millones, equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

Ese desempeño, clave para la relación con el FMI, permitió alcanzar un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI. “Se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional"

Caputo señaló además que el gasto primario de 2025 fue 27% menor al de 2023 en términos reales y afirmó que el ajuste se realizó “protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”, como la AUH y la Tarjeta Alimentar.

En cuanto a los ingresos, durante diciembre el Estado recaudó $12.068.871 millones, con un crecimiento interanual del 22,3%. Los recursos tributarios aumentaron 24,8%, impulsados principalmente por los Derechos de Importación, el impuesto a los Débitos y Créditos, los aportes a la Seguridad Social, Ganancias y el IVA.