Economía
Luis Caputo
Kristalina Georgieva
EN DAVOS

Caputo se reunió con la titular del FMI en Davos en la antesala de la revisión del acuerdo

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con Kristalina Georgieva durante el Foro Económico Mundial, a pocas semanas de la evaluación del programa con el organismo.

La titular del FMI dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales. (Foto: redes sociales).
Leé también Caputo cerró noviembre con superávit y el Gobierno ya cumplió la meta fiscal con el FMI
El Ministerio de Economía logró superávit fiscal en noviembre. (Foto: archivo).

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, señaló Georgieva a través de X. El titular del Palacio de Hacienda respondió al mensaje y aseguró: “Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”, en un guiño al discurso del presidente Javier Milei en el foro.

los tres del acuerdo con el FMI.jpg

El encuentro se produjo a pocas semanas de la revisión técnica del programa, prevista para febrero, de cuya aprobación dependerá la habilitación de un desembolso por US$1.000 millones. Además, el Gobierno enfrenta el próximo 1° de febrero un pago de intereses al FMI por US$824 millones.

En Davos, Caputo también mantuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. El organismo viene acompañando financieramente distintas reformas impulsadas por la administración libertaria, entre ellas la reducción de subsidios y proyectos de infraestructura.

El cierre del año con superávit fiscal

En paralelo a las negociaciones con los organismos internacionales, el Gobierno destacó el resultado fiscal de 2025. Según informó Caputo la semana pasada, el Sector Público Nacional cerró el año con un superávit primario de $11.769.219 millones, equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

Ese desempeño, clave para la relación con el FMI, permitió alcanzar un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI. “Se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional"

Caputo señaló además que el gasto primario de 2025 fue 27% menor al de 2023 en términos reales y afirmó que el ajuste se realizó “protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”, como la AUH y la Tarjeta Alimentar.

En cuanto a los ingresos, durante diciembre el Estado recaudó $12.068.871 millones, con un crecimiento interanual del 22,3%. Los recursos tributarios aumentaron 24,8%, impulsados principalmente por los Derechos de Importación, el impuesto a los Débitos y Créditos, los aportes a la Seguridad Social, Ganancias y el IVA.

