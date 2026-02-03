El dudoso descargo de Roberto Pettinato por el escándalo con Charly García y la omisión que hizo ruido

Por último, cerró con un mensaje irónico: "Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo titular". Aunque negó haber estafado a Charly García, lo que Pettinato no aclaró es si efectivamente existió un vínculo sentimental con Mecha Iñigo mientras ella estaba en pareja con el ícono del rock nacional.

Cuál es la escandalosa fortuna en dólares que Roberto Pettinato le habría sacado a Charly García

La relación entre Roberto Pettinato y Mercedes Iñigo, quien en ese entonces era pareja de Charly García, siempre circuló como un rumor dentro del ambiente del rock. Sin embargo, lo que terminó de desatar el escándalo en las últimas horas fue la revelación de la cifra millonaria en dólares que el músico habría obtenido del propio ícono nacional.

"Él le empieza a tirar los perros a Mecha y ella se enamora de Pettinato, porque Pettinato te envuelve, te empieza a decir 'te amo', y Mecha que estaba con Charly, que estaba enfermo, que había pasado por un montón de situaciones y quizás ya estaba un poco desgasatado ese vínculo, se engancha con Pettinato fuerte", relató Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), dando detalles del vínculo.

La periodista fue más allá y aseguró que "Pettinato la entra a volver loca" y que "le hace todas las toxicidades que se puedan imaginar". Además, agregó que "incluso le sacó dinero, porque le pidió dinero para hacer este disco”, en referencia al homenaje Pettinato Plays García. Según Iglesias, el proyecto se habría financiado con fondos de Charly y alcanzado "varios millones de dólares", ya que el trabajo se realizó en Estados Unidos.

Todo esto habría ocurrido en 2020, cuando el ex conductor de Duro de domar grabó Pettinato Plays García, un álbum digital de 11 canciones disponible en plataformas de música. El elevado presupuesto, según trascendió, se debió a "una edición limitada en vinilo", lo que encareció la producción por la escasez de estudios que aún trabajaban en ese formato, además de los costos de estadía en Oregon y los pasajes.

La gran incógnita que circula ahora es si Roberto Pettinato alguna vez le devolvió a Charly semejante suma. De no haberlo hecho, la historia se transformaría en una doble traición: no solo se habría quedado con la novia del músico, sino también con su dinero.