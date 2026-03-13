En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
Inflación
ENTREVISTA

Toto Caputo habló de "ralentización" del proceso de desinflación y lo atribuyó al "ataque político"

El ministro de Economía se refirió al 2,9% de inflación de febrero y aseguró que el proceso de desinflación se "ralentizó" durante el año electoral, afirmó que la política monetaria sigue “muy controlada” y que eso hará que el Índice de Precios llegue a cero “más tarde o más temprano”.

Toto Caputo habló de ralentización del proceso de desinflación y lo atribuyó al ataque político

El ministerio de Economía, Luis Caputo, evaluó esta tarde que la baja de la inflación se "ralentizó desde el ataque político" que le atribuyó llevar adelante a la oposición durante las elecciones del año pasado, analizó que en el dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) "la suba de la carne, pegó" y aseguró que la caída de ese valor no le "preocupa" porque va ocurrir "más tarde o más temprano".

Leé también La inflación de febrero fue 2,9% y en los últimos 12 meses se ubicó en 33,1%
El acumulado del primer bimestre se ubicó en 5,9%. (Foto: archivo).

En una entrevista a TN, el titular del Palacio de Hacienda se refirió al dato de inflación de febrero que difundió el Indec ayer y que se ubicó en el 2,9%. "Esperábamos el dato, sabíamos que venía en ese en torno porque la suba de la carne, pegó y tarifas también. Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa".

"Desde el Banco Central, la política monetaria sigue apuntando a tener la inflación más baja posible", complementó y explicó que "la cantidad de pesos está muy controlada" para que siga "creciendo por debajo de la inflación".

Según el ministro, el control de la emisión monetaria "al final termina en una inflación más baja" y evaluó que "se siguen haciendo los deberes, no hay déficit fiscal, hay una política monetaria acorde: la inflación va a terminar convergiendo a los niveles internacionales más tarde o más temprano pero así va a ser".

Sin embargo, reconoció que ese proceso se "ralentizó desde el año pasado desde el ataque político", que ubicó en el período electoral. "En mayo veníamos de una inflación, que había bajado a 1,5%, después de eso vino ese ataque furioso", observó y concluyó que en ese momento "cayó la demanda de nuestra moneda" en favor del resguardo en dólares.

"No solo este ataque pegó en la inflación sino en el nivel de crecimiento", precisó Caputo sobre el 4,4% de crecimiento de la economía en 2025 que, dijo, "podría haber crecido al 6 o 7%". "Y el riesgo país, que estaba en 500 y algo, se fue a 1500 y ahora volvió a 500 de vuelta", agregó otro ejemplo.

"Ese ataque político nos hizo retroceder unos casilleros y ahora estamos de vuelta encaminadas para mejorar todo esto", planteó y auguró que esperan "de vuelta el proceso de desinflación retome".

En cuanto a si el descenso del número de la inflación a 0 se dará en agosto, como habían pronosticado junto al presidente Javier Milei, Caputo dijo: "Podría ser, es muy difícil predecir el cuándo en los índices. No me preocupa porque es un tema de tiempos, si no será agosto, será septiembre o será octubre".

El efecto de la guerra de Medio Oriente

Consultado sobre una eventual suba de precios a causa de la guerra de Medio Oriente, Caputo planteó que "un shock externo a cualquier Argentina de los últimos 20 años, la hubiera sacado de la cancha".

"Argentina tenía la macroeconomía tan golpeada que cualquier cosa que pasaba en el mundo, acá terminaba impactando más", sostuvo, y para argumentar su punto, señaló que el "Banco Central no ha dejado de comprar dólares en ninguno de estos días".

El Argentina Week y los gobernadores

"Argentina ha captado la atención del mundo", manifestó Caputo sobre el evento argentino que tuvo lugar esta semana en Nueva York en busca de inversores. Además, categorizó esa reunión como "fundamental" porque hubo "había más de 400 inversores, tanto locales como del exterior, que pudieron cómo Argentina con este cambio de política ha logrado captar la atención del mundo".

Según Caputo, Argentina va a ser "una atracción mundial" y destacó la presencia de los gobernadores que protagonizaron una serie de paneles como parte del Argentina Week. "Todos dejaron en claro y agradecieron el rumbo. Dijeron fuerte y claro que no había marcha atrás, que este era el rumbo que la autopista era esta", remarcó sobre el posicionamiento de gobernadores de "la oposición".

"Esto se va a retraducir en inversiones reales", pronosticó Caputo y afirmó que el "clima de inversión que vimos esta semana en Argentina fue fenomenal".

Al volver a cuestionar a la oposición, estimó que "el kirchnerismo va a terminar siendo un partido residual, los gobernadores y la gente no quieren volver más al pasado". Respecto al espacio político que responde a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, manifestó que a futuro ese partido va a ser "minoritario e intrascendente". "No va a existir más", replicó.

En cuanto a las inversiones que espera recibir, planteó que "no hay razón para pensar que las cosas van a salir mal, más que el fantasma del pasado" y agregó que el "riesgo" es que los empresarios "por escépticos, se pierdan la posibilidad de invertir en el país que mejor va andar por los próximos 30 años".

Viaje de Adorni

El ministro de Economía también que la polémica por la presencia de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial durante el viaje a Estados Unidos. Al respecto, selaló que se trata de "una cosa irrelevante" y argumentó que "no le costó un centavo a los argentinos".

"A mí me hubiera preocupado si le hubiera costado plata. Conozco a Manuel hace dos años, es una persona extraordinaria, íntegra, honesta, súper trabajador, excelente profesional, yo me focalizo en el fondo: lo que hizo Adorni no le costó un centavo a los argentinos, punto. Después las formas a uno les puede gustar", sostuvo e insistió "a muerte, lo banco" al jefe de Ministros.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Caputo Inflación Ataque
Notas relacionadas
Tras su paso por el "Argentina Week", Milei viajó a Chile para la asunción de Kast
Luis Caputo sumó al ex canciller uruguayo, Ernesto Talvi, como asesor del equipo económico
Caputo defendió el rumbo del Gobierno: "Es la primera vez que hay un orden macroeconómico por decisión política"
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar