Toto Caputo habló de "ralentización" del proceso de desinflación y lo atribuyó al "ataque político"

Sin embargo, reconoció que ese proceso se "ralentizó desde el año pasado desde el ataque político", que ubicó en el período electoral. "En mayo veníamos de una inflación, que había bajado a 1,5%, después de eso vino ese ataque furioso", observó y concluyó que en ese momento "cayó la demanda de nuestra moneda" en favor del resguardo en dólares.

"No solo este ataque pegó en la inflación sino en el nivel de crecimiento", precisó Caputo sobre el 4,4% de crecimiento de la economía en 2025 que, dijo, "podría haber crecido al 6 o 7%". "Y el riesgo país, que estaba en 500 y algo, se fue a 1500 y ahora volvió a 500 de vuelta", agregó otro ejemplo.

"Ese ataque político nos hizo retroceder unos casilleros y ahora estamos de vuelta encaminadas para mejorar todo esto", planteó y auguró que esperan "de vuelta el proceso de desinflación retome".

En cuanto a si el descenso del número de la inflación a 0 se dará en agosto, como habían pronosticado junto al presidente Javier Milei, Caputo dijo: "Podría ser, es muy difícil predecir el cuándo en los índices. No me preocupa porque es un tema de tiempos, si no será agosto, será septiembre o será octubre".

El efecto de la guerra de Medio Oriente

Consultado sobre una eventual suba de precios a causa de la guerra de Medio Oriente, Caputo planteó que "un shock externo a cualquier Argentina de los últimos 20 años, la hubiera sacado de la cancha".

"Argentina tenía la macroeconomía tan golpeada que cualquier cosa que pasaba en el mundo, acá terminaba impactando más", sostuvo, y para argumentar su punto, señaló que el "Banco Central no ha dejado de comprar dólares en ninguno de estos días".

El Argentina Week y los gobernadores

"Argentina ha captado la atención del mundo", manifestó Caputo sobre el evento argentino que tuvo lugar esta semana en Nueva York en busca de inversores. Además, categorizó esa reunión como "fundamental" porque hubo "había más de 400 inversores, tanto locales como del exterior, que pudieron cómo Argentina con este cambio de política ha logrado captar la atención del mundo".

Según Caputo, Argentina va a ser "una atracción mundial" y destacó la presencia de los gobernadores que protagonizaron una serie de paneles como parte del Argentina Week. "Todos dejaron en claro y agradecieron el rumbo. Dijeron fuerte y claro que no había marcha atrás, que este era el rumbo que la autopista era esta", remarcó sobre el posicionamiento de gobernadores de "la oposición".

"Esto se va a retraducir en inversiones reales", pronosticó Caputo y afirmó que el "clima de inversión que vimos esta semana en Argentina fue fenomenal".

Al volver a cuestionar a la oposición, estimó que "el kirchnerismo va a terminar siendo un partido residual, los gobernadores y la gente no quieren volver más al pasado". Respecto al espacio político que responde a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, manifestó que a futuro ese partido va a ser "minoritario e intrascendente". "No va a existir más", replicó.

En cuanto a las inversiones que espera recibir, planteó que "no hay razón para pensar que las cosas van a salir mal, más que el fantasma del pasado" y agregó que el "riesgo" es que los empresarios "por escépticos, se pierdan la posibilidad de invertir en el país que mejor va andar por los próximos 30 años".

Viaje de Adorni

El ministro de Economía también que la polémica por la presencia de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial durante el viaje a Estados Unidos. Al respecto, selaló que se trata de "una cosa irrelevante" y argumentó que "no le costó un centavo a los argentinos".

"A mí me hubiera preocupado si le hubiera costado plata. Conozco a Manuel hace dos años, es una persona extraordinaria, íntegra, honesta, súper trabajador, excelente profesional, yo me focalizo en el fondo: lo que hizo Adorni no le costó un centavo a los argentinos, punto. Después las formas a uno les puede gustar", sostuvo e insistió "a muerte, lo banco" al jefe de Ministros.