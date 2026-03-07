Luis Caputo sumó al ex canciller uruguayo, Ernesto Talvi, como asesor del equipo económico

Además, es investigador en el Real Instituto Elcano de España y anteriormente dirigió la iniciativa de Política Económica y Social en América Latina de la Brookings Institution, también en Washington.

Trayectoria política y académica

El economista uruguayo también tuvo una destacada carrera política en su país. En 2018 fundó el movimiento Ciudadanos, dentro del Partido Colorado de Uruguay, y posteriormente fue candidato presidencial, senador electo y ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, se retiró de la vida política en 2021 para retomar su actividad académica e investigadora. En cuanto a su formación, Talvi es Doctor en Economía y Máster en Finanzas por la Universidad de Chicago, además de Licenciado en Economía por la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

Su posible rol en el equipo económico

Dentro del Ministerio de Economía consideran que su experiencia internacional podría aportar especialmente en temas vinculados al comercio exterior y a los acuerdos económicos internacionales.

La llegada de Talvi también se da en medio de versiones sobre una posible salida del economista chileno José Luis Daza, actual viceministro de Economía, quien fue mencionado como posible integrante del gabinete del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que asumirá la presidencia chilena en los próximos días. No obstante, desde el Palacio de Hacienda evitaron confirmar cambios en ese sentido.