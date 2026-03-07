En vivo Radio La Red
Política
Luis Caputo
Economista
Gobierno

Luis Caputo sumó al ex canciller uruguayo, Ernesto Talvi, como asesor del equipo económico

El ministro de Economía anunció la incorporación del economista para que aporte su experiencia en el comercio y las relaciones internacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi al equipo económico del Gobierno nacional. El funcionario destacó su trayectoria académica e internacional y aseguró que su experiencia contribuirá al proceso de recuperación económica del país.

Leé también Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y habla de "inflación empezando con cero" para agosto
Ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los más elogidos por Javier milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa el doingo 1 de marzo. Foto: Archivo

“Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, expresó Caputo en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Talvi se integrará como asesor del Ministerio de Economía, en una etapa en la que el Gobierno busca reforzar su equipo técnico. La incorporación del economista uruguayo se suma a otros movimientos recientes dentro del Gobierno, entre ellos la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y la designación de Sebastián Amerio como Procurador del Tesoro de la Nación.

Embed

El ex canciller uruguayo cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito académico, político y en organismos internacionales. Hasta su llegada al equipo económico argentino se desempeñaba como investigador visitante del Americas Institute de la Universidad de Georgetown, en Washington, dirigido por el economista argentino-mexicano Alejandro Werner, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.

Además, es investigador en el Real Instituto Elcano de España y anteriormente dirigió la iniciativa de Política Económica y Social en América Latina de la Brookings Institution, también en Washington.

Trayectoria política y académica

El economista uruguayo también tuvo una destacada carrera política en su país. En 2018 fundó el movimiento Ciudadanos, dentro del Partido Colorado de Uruguay, y posteriormente fue candidato presidencial, senador electo y ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, se retiró de la vida política en 2021 para retomar su actividad académica e investigadora. En cuanto a su formación, Talvi es Doctor en Economía y Máster en Finanzas por la Universidad de Chicago, además de Licenciado en Economía por la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

Su posible rol en el equipo económico

Dentro del Ministerio de Economía consideran que su experiencia internacional podría aportar especialmente en temas vinculados al comercio exterior y a los acuerdos económicos internacionales.

La llegada de Talvi también se da en medio de versiones sobre una posible salida del economista chileno José Luis Daza, actual viceministro de Economía, quien fue mencionado como posible integrante del gabinete del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que asumirá la presidencia chilena en los próximos días. No obstante, desde el Palacio de Hacienda evitaron confirmar cambios en ese sentido.

