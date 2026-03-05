Caputo defendió el modelo económico: "Es la primera vez que hay un orden macroeconómico por decisión política"

En relación con la evolución de la economía, el ministro aseguró que durante 2025 se registró crecimiento en la mayoría de los sectores productivos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, indicó que 11 de los 15 rubros relevados mostraron expansión.

Caputo también cuestionó la posibilidad de una devaluación del peso como herramienta para mejorar la competitividad. “Devaluar, para que la gente entienda, es bajarles el salario. Los salarios de la Argentina no son altos y la forma de ganar competitividad no es devaluando, sino bajando impuestos a nivel nacional, provincial y municipal”, explicó.

En ese sentido, el ministro sostuvo que existen motivos para mantener una mirada optimista sobre el rumbo económico. “Hay enormes razones para ser optimistas y no engancharse con el pasado. Es momento de dejar con el pasado atrás. En el pasado, la política dominaba a la economía y era más fácil hacer abuso de las herramientas económicas y que después la gente pagara el costo”, señaló.

Por último, remarcó la necesidad de profundizar la reducción de la carga impositiva, aunque aclaró que para avanzar en esa dirección será necesario fortalecer el resultado fiscal. “Necesitamos seguir bajando impuestos. Para ello necesitamos tener un superávit todavía mayor que el que necesitamos para pagar los intereses de la deuda. Este gobierno va a pagar siempre, va a honrar todas las deudas”, concluyó.