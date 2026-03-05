En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
Modelo
FORO DE INVERSIONES Y NEGOCIOS DE MENDOZA

Caputo defendió el modelo económico: "Es la primera vez que hay un orden macroeconómico por decisión política"

El ministro de Economía aseguró que el esquema aplicado durante 20 años fue “prebendario”, descartó una devaluación y afirmó que la competitividad debe lograrse con baja de impuestos.

Caputo defendió el modelo económico: Es la primera vez que hay un orden macroeconómico por decisión política
Leé también Caputo afirmó que el "riesgo kuka es cero" y anticipó que el kirchnerismo "va a pasar a ser una fuerza política irrelevante"
caputo afirmo que el riesgo kuka es cero y anticipo que el kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza politica irrelevante

Durante su intervención, el funcionario planteó un contraste entre el modelo aperturista impulsado por la actual gestión y las políticas industriales del pasado. “Vamos al debate sobre potencia industrial versus modelo aperturista. ¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para alguno de ustedes la Argentina es una potencia industrial? El modelo de nuestros últimos 20 años, lejos de hacer crecer la industria ni siquiera pudo hacer crecer un empleo. Ese modelo no tenía nada que ver con algo industrial, era prebendario”, denunció Caputo. Luego, contrastó: “Este modelo es eficiente, moral y justo”.

"Esta es la primera vez que hay un orden macroeconómico por decisión política, no por accidente. Venimos de gestiones que gobernaron como un negocio, pero eso cambió 180 grados. Vamos a hacer lo que Argentina no hizo en 120 años”, destacó sobre la gestión libertaria.

uia caputo

El titular del Palacio de Hacienda también destacó la importancia de recuperar la confianza en la economía. Según explicó, ese factor resulta clave para consolidar la recuperación de la actividad. “Venimos de gobiernos que primaron el gobernar como un negocio y eso en este país ha cambiado 180 grados. No existe más”, afirmó ante los asistentes.

En relación con la evolución de la economía, el ministro aseguró que durante 2025 se registró crecimiento en la mayoría de los sectores productivos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, indicó que 11 de los 15 rubros relevados mostraron expansión.

Caputo también cuestionó la posibilidad de una devaluación del peso como herramienta para mejorar la competitividad. “Devaluar, para que la gente entienda, es bajarles el salario. Los salarios de la Argentina no son altos y la forma de ganar competitividad no es devaluando, sino bajando impuestos a nivel nacional, provincial y municipal”, explicó.

En ese sentido, el ministro sostuvo que existen motivos para mantener una mirada optimista sobre el rumbo económico. “Hay enormes razones para ser optimistas y no engancharse con el pasado. Es momento de dejar con el pasado atrás. En el pasado, la política dominaba a la economía y era más fácil hacer abuso de las herramientas económicas y que después la gente pagara el costo”, señaló.

Por último, remarcó la necesidad de profundizar la reducción de la carga impositiva, aunque aclaró que para avanzar en esa dirección será necesario fortalecer el resultado fiscal. “Necesitamos seguir bajando impuestos. Para ello necesitamos tener un superávit todavía mayor que el que necesitamos para pagar los intereses de la deuda. Este gobierno va a pagar siempre, va a honrar todas las deudas”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Caputo Modelo Economía
Notas relacionadas
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y habla de "inflación empezando con cero" para agosto
Luis Caputo anunció cambios en Finanzas y designó a Federico Furiase tras la salida de Alejandro Lew
Aerolíneas Argentinas logró superávit de US$112,7 millones y no necesitó fondos del Estado por primera vez desde 2008
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar