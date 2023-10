Coloquio IDEA 2023: el debate de Funes de Rioja y Gerardo Martínez sobre cómo generar trabajo en Argentina

En los últimos años, la industria bajó el número de empleos entre 6% y 8%; algunos dicen que es poco, pero frente al crecimiento demográfico la caída es mayor.

Preocupación por la litigiosidad y las multas laborales

Para Gerardo Martínez, cuando se habla de la litigiosidad laboral no solo se habla de los abogados de los trabajadores, sino también de las empresas. "Las multas laborales no surgieron de los sindicatos, sino del gobierno de 1999/2001, con (Armando) Caro Figueroa como ministro de Trabajo, y vienen porque hay una infracción previa". Y aseguró que "el Estado tiene un rol que cumplir, pero no se pueden cambiar las normas cada cuatro años".

Al respecto, Funes de Rioja señaló que "hay que rever la litigiosidad, muchos no quieren firmar el pago de guarderías porque no saben si es el preludio de un juicio laboral". Por su parte, indicó, "la justicia laboral de la CABA acordó ahora una forma de capitalización de intereses en juicios laborales que es ilegal y ahuyenta la posibilidad de contratar".

Además, sobre las multas, dijo, "es un impedimento que agranda el miedo a contratar. Hay caracterizaciones jurídicas insólitas que multiplican el costo indemnizatorio".

Coloquio IDEA 2023: qué dijeron sobre el fondo de cese laboral

Para el presidente de la UIA, el fondo de cese laboral es perfecto para la construcción, pero en la industria manufacturera hay opiniones diferentes. "No se puede aplicar retroactivamente para los que ya trabajan porque existen derechos adquiridos", dijo.

Mientras que Martínez aseguró que el fondo de cese laboral no es una herramienta mágica que resuelve los problemas laborales. "Muchas veces tenemos que hacer juicios a empresarios o empleadores que no depositan los fondos como corresponde, o tratan de negociar las indemnizaciones", explicó.

Por último, Funes de Rioja se refirió a la competitividad: "Si no somos competitivos, no estamos en el mercado. La Argentina no solo necesita producir para el mercado interno, sino también exportar y generar divisas".

En ese sentido, el representante de la UOCRA y secretario de Relaciones institucionales de la CGT, expresó que "no podemos competir siguiendo la lógica china. La competitividad debe formar un círculo virtuoso. Yo planteo un esquema de productividad sana".

Al cierre de su participación, Martínez reconoció que "todos estamos enojados con la política, pero esto se resuelve con el diálogo y la concertación para elaborar políticas de Estado, gane quien gane. No podemos ir a los codazos, sino codo a codo".