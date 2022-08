Live Blog Post

9:20 La palabra de Natalio Grinman, el presidente de Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Grinman se refirió a la realidad del país. "A veces siento una enorme frustración. Argentina es un país con un enorme potencial, pero no es rico, es potencial. Tenemos todo lo que el mundo necesita, hay que sacarlo, producirlo no como algunos dicen, dejarlo para las futuras generaciones, es aquí y ahora. Tenemos políticas equivocadas, tenemos en nuestro país muchos ciudadanos que no estudian ni trabajan y que viven de la dadiva del gobierno de turno. También hay muchos argentinos que nos levantamos cada día a trabajar y creemos un país distinto".

"La única manera de progresar es creando cada vez más empresas, consecuentemente más trabajo y consecuentemente la riqueza que nuestro país necesita para que la situación de aquellos que la están pasando mal pueda cambiar", concluyó.