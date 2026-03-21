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Salarios en Argentina: cuánto piden de remuneración quienes buscan trabajo

De acuerdo con una estadística publicada por Bumeran, el sueldo promedio solicitado alcanzó un nuevo tope luego de dos meses consecutivos de caída.

Cuánto piden de remuneración quienes buscan trabajo. 

Cuánto piden de remuneración quienes buscan trabajo. 

El salario pretendido por quienes buscan empleo en la Argentina volvió a subir en febrero y superó los $1,75 millones mensuales, según un informe privado. La suba fue del 3,3% respecto de enero y se ubicó por encima de la inflación del mes (2,9%), marcando un leve repunte en las expectativas salariales.

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De acuerdo con el Index del Mercado Laboral de Bumeran, el sueldo promedio solicitado alcanzó los $1.755.866, luego de dos meses consecutivos de caída. Sin embargo, en la comparación interanual, los salarios pretendidos crecieron 22,9%, muy por debajo de la inflación acumulada del 33,1%, lo que refleja la pérdida de poder adquisitivo.

El aumento de febrero cortó una racha negativa en las expectativas salariales, que habían caído 1,87% en enero y 3,71% en diciembre. Según el informe, este cambio puede explicarse por una revalorización de las habilidades profesionales y la necesidad de ajustar ingresos frente al costo de vida.

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Cuánto piden según el nivel del puesto

Las pretensiones salariales varían según la experiencia y el rol:

  • Supervisor o jefe: $2.584.462 mensuales
  • Semi senior y senior: $1.751.637
  • Junior: $1.307.752

Estos datos muestran una fuerte diferencia entre niveles jerárquicos, con brechas que superan el 90% entre posiciones junior y de liderazgo.

Sectores con los sueldos más altos y más bajos

Entre los rubros con salarios pretendidos más altos se destacan:

  • Planeamiento económico-financiero: $4.750.000 (jefaturas)
  • Ingeniería metalúrgica: $3.250.000 (semi senior y senior)
  • Liderazgo de proyectos: $3,5 millones (junior)
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En contraste, los salarios más bajos se registraron en:

  • Mantenimiento y limpieza: $837.500 (junior)
  • Telemarketing: $950.000 (semi senior y senior)
  • Enfermería: $1.500.000 (jefaturas)

Brecha de género: los hombres piden más salario

El informe también evidenció una diferencia en las pretensiones salariales según género. Los hombres solicitan en promedio $1.797.320, mientras que las mujeres piden $1.658.950, lo que implica una brecha del 8,34%.

La diferencia se amplía con la experiencia:

  • Junior: 5,4%
  • Semi senior y senior: 6,07%
  • Supervisor o jefe: cerca del 20%

Este dato refleja que, además de la inflación, la desigualdad salarial sigue presente incluso en las expectativas laborales en el mercado argentino.

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