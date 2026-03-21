Salarios en Argentina: cuánto piden de remuneración quienes buscan trabajo

Sectores con los sueldos más altos y más bajos

Entre los rubros con salarios pretendidos más altos se destacan:

Planeamiento económico-financiero: $4.750.000 (jefaturas)

Ingeniería metalúrgica: $3.250.000 (semi senior y senior)

Liderazgo de proyectos: $3,5 millones (junior)

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En contraste, los salarios más bajos se registraron en:

Mantenimiento y limpieza: $837.500 (junior)

Telemarketing: $950.000 (semi senior y senior)

Enfermería: $1.500.000 (jefaturas)

Brecha de género: los hombres piden más salario

El informe también evidenció una diferencia en las pretensiones salariales según género. Los hombres solicitan en promedio $1.797.320, mientras que las mujeres piden $1.658.950, lo que implica una brecha del 8,34%.

La diferencia se amplía con la experiencia:

Junior: 5,4%

Semi senior y senior: 6,07%

Supervisor o jefe: cerca del 20%

Este dato refleja que, además de la inflación, la desigualdad salarial sigue presente incluso en las expectativas laborales en el mercado argentino.