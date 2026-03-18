Créditos ANSES 2026: cómo es el proyecto de ley que busca reactivar los préstamos para pagar deudas

El mecanismo que marca la diferencia: pago directo

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es el sistema de implementación del crédito. El beneficiario no recibiría el dinero en su cuenta bancaria. En su lugar, el organismo previsional realizaría una transferencia directa a la entidad acreedora.

Este mecanismo de “pago directo” tiene un objetivo concreto: asegurar que los fondos se utilicen exclusivamente para cancelar deudas. Así, se evita que el dinero pueda ser desviado hacia otros gastos o que termine generando un nuevo ciclo de endeudamiento.

La medida también busca ordenar las finanzas personales de los beneficiarios. Al consolidar múltiples deudas en una sola obligación, se simplificaría la administración de pagos y se reduciría la incertidumbre sobre los montos mensuales.

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El tope del crédito y su actualización

La iniciativa fija un límite inicial de hasta 1,5 millones de pesos por solicitante. Sin embargo, a este monto se la incluiría un mecanismo de actualización automática vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El tope planteado apunta a cubrir deudas significativas, especialmente aquellas generadas por el uso intensivo de tarjetas de crédito o préstamos personales con tasas elevadas.

Otro punto central es la tasa de interés. Se propone que el costo financiero se calcule en base a la tasa TAMAR más un margen adicional de diez puntos.

El objetivo es ofrecer una alternativa más accesible frente a las condiciones del mercado privado. En la actualidad, muchas de las deudas que afectan a los sectores vulnerables tienen tasas considerablemente más altas, lo que dificulta su cancelación y prolonga el endeudamiento.

Con este esquema, se intenta reducir la carga financiera total y facilitar un proceso de pago más sostenible en el tiempo.

El límite del 30%: una barrera de protección

El proyecto incluye un elemento clave para resguardar los ingresos de los beneficiarios: el límite del 30% sobre el haber mensual para el pago de cuotas.

Esto significa que ninguna persona podría destinar más de ese porcentaje de sus ingresos al pago del crédito otorgado por el programa. La medida busca evitar situaciones en las que el endeudamiento comprometa la capacidad de cubrir necesidades básicas como alimentación, salud o vivienda.

A quiénes alcanzaría el programa

Se estima que podría beneficiar a cerca de diez millones de personas, incluyendo distintos grupos con características diversas pero con una problemática común: el endeudamiento.

Entre los principales destinatarios se encontrarían: