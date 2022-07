Periodista: ¿Qué puede pasar con el dólar esta semana?

José Tasa: Es fácil la respuesta. Seguir subiendo. Deben ser los días más sencillos para los asesores financieros. Sólo tienen que decirles a sus clientes que compren dólares y que se queden quietos. Los números fiscales y monetarios meten miedo. El dinero circulante aumentó 12% en un mes. Son $300 mil millones más. La deuda del BCRA en Leliq creció 18% en 30 días. El 50% de los depósitos en los bancos, está en papelitos del Banco Central. El rojo fiscal puede ser de 3,5% del PBI este año antes del pago de intereses. Al país nadie le otorga financiamiento. La situación es muy delicada pero hay un problema de un nivel superior: el gobierno no detecta la gravedad de la situación. Y menos está dispuesto a ordenar las cuentas públicas rápidamente para revertir la desconfianza existente.

Periodista: ¿Ni siquiera recomienda invertir algo en bonos y acciones que están en valores mínimos?

José Tasa: Los bonos en dólares puede ser que ya estén muy cerca del piso. Están a 20% de paridad. Pero el problema es la macro en general. A mi juicio más temprano que tarde habrá un brusco salto en el tipo de cambio oficial que a mi juicio ya es insostenible. Lo ideal sería que lo hiciera el gobierno en el marco de un plan de ajuste fiscal en paralelo y de un nuevo acuerdo con el FMI. Pero ello no ocurrirá. Tanto Alberto Fernández como Miguel Pesce sostienen que aún es sostenible el dólar oficial y sus variaciones diarias. Conclusión: el cepo actual se mantendrá y el ajuste vendrá por el lado de una caída fuerte de la actividad y un alza de los precios bastante mayor al previsto. Todo esto juega en contra de cualquier inversión en bonos y acciones.

Periodista: Encima estamos lejos de que lleguen apuestas por el fin del kirchnerismo y un gobierno pro mercado desde el 10 de diciembre del 2023…

José Tasa: Muy lejos. En Wall Street lo llaman el “regime change trade” a ese tipo de apuestas. Pero no sólo falta mucho tiempo para ello, sino que tampoco está claro quién puede ganar las presidenciales. Yo imagino que va a haber cuatro bloques todos con menos de 30-33% de los votos totales.

Periodista: ¿Cuáles son?

José Tasa: El de Juntos por el Cambio, el de los libertarios, el del kirchnerismo y el del PJ anti K. No está tan claro el resultado y que sea en primera vuelta. Va a haber ruido con posibilidad de rupturas. El kirchnerismo va a querer jugar y ganar en PBA pero también buscará que dado que las bancas de diputados y senadores se eligen en la primera vuelta, buscará que la polarización se produzca allí en ese primer comicio. No sería tan optimista hoy a ese “regime trade change” por estos motivos pero también porque la herencia que recibirá el próximo gobierno es muy pesada y difícil de administrar.

Periodista: ¿Algún dato puntual de esta semana?

José Tasa: Creo que el Banco Central sigue jaqueado por varios frentes. No acumula reservas por los pagos de energía. El viernes fueron otros u$s 130 millones. Van 700 millones de dólares en julio. Al “contado con liqui” lo van a frenar con el clásico modus operandi del kirchnerismo, es decir, presionando a los agentes de Bolsa a que dejen de operar esa alternativa y menos por montos elevados. Lo que se puso más picante es el blue pero siempre que tapan una filtración, el agua se escapa por otro caño. De nuevo, con la inundación de pesos que han hecho en los últimos 30 días no debe sorprender lo que pasa en el mercado cambiario. Lo raro sería que todo se mantuviera en calma.

Periodista: ¿Resistirá Batakis una fuerte suba del dólar adicional?

José Tasa: Creo que sí. Pero no me animo a hacer pronósticos más allá de unas pocas semanas. Sergio Massa está disponible como alternativa. Se anticipan nuevas dificultades en lo financiero por lo que puede volver a haber ruido político en el corto plazo o fines de semana como el que vivimos con la salida de Martín Guzmán. Esta semana se dará a conocer el dato de la inflación de junio. Será del orden del 5,1%. Prepárese para el golpe que vendrá con el dato de la inflación de julio, que ya en una semana y media muestra fuertes subas.