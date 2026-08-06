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Bomba en Gran Hermano: Laura Ubfal apuntó contra el reality y sorprendió con una fuerte revelación

En Bondi Live, Laura Ubfal habló de "muchas injusticias" y sorprendió al admitir que analiza abandonar Gran Hermano.

6 ago 2026, 17:53
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laura ubfal 2
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Un inesperado momento se vivió en Bondi Live, donde Laura Ubfal dejó entrever su malestar por algunas situaciones vinculadas a Gran Hermano. La periodista, que integra el panel del ciclo que analiza el reality, habló con total sinceridad sobre el difícil momento que atraviesa y hasta deslizó la posibilidad de dar un paso al costado.

Según expresó, su incomodidad estaría relacionada con la situación de Solange Abraham, un tema que, de acuerdo con sus palabras, le genera una profunda sensación de injusticia y la llevó a cuestionar la transparencia con la que se manejan algunas decisiones dentro del programa. "Pero me parece que en este caso hay muchas injusticias y yo no soy la paladina de la justicia, no puedo hacer nada por ustedes. No soy ni Juana Azurduy ni nadie, no puedo salir y gritar que se haga justicia. Entonces me está costando mucho seguir adelante con este Gran Hermano, es mi realidad", expresó.

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Ubfal aseguró que su malestar ya es conocido por la producción del programa y remarcó que, pese a su compromiso profesional, cada vez le resulta más difícil continuar en ese contexto: "Y lo sabe la gente que está en la producción y yo voy con la mejor voluntad y todo, pero es muy difícil, porque a mí no me interesa que sean todos contra mí",

En ese sentido, también cuestionó las discusiones que se generan fuera de la casa y apuntó contra la dinámica que, según su visión, se instaló entre los panelistas: "Es una imbecilidad que todo el resto de los panelistas sean contra mí, eso es estúpido. El juego no está fuera de la casa, está dentro. ¿Queda claro? Entonces lo único que quiero hacer es agradecerles, agradecerles la credibilidad y decirles que me encantaría poder sacar, poner, hacer y mostrar, pero no soy quién".

Las declaraciones de Ubfal no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del reality, ya que dejaron abierta la puerta a un posible alejamiento del ciclo y volvieron a instalar el debate sobre la transparencia de Gran Hermano.

Qué participante de Gran Hermano le envió una carta documento a Laura Ubfal

En Bondi Live, Laura Ubfal sorprendió al contar que recibió una carta documento enviada por una participante de Gran Hermano. Sin dar nombres, la periodista hizo un fuerte descargo en vivo, defendió su rol como panelista y cuestionó que se inicien acciones legales mientras la jugadora sigue dentro de la casa.

El episodio comenzó cuando Ubfal reflexionó sobre el clima de la actual edición del reality y señaló ciertas actitudes que, según su mirada, terminaron condicionando el desarrollo del juego. "La maldad, viste, la soberbia, tirar todo por la borda, hablar peste de la gente, denostar, a mí no me gusta. Si dicen: 'Pero vos lo hacés'. Lo hago porque llega un momento en que no aguanto a la gente, pero no es lo que yo elegiría y me parece que un Gran Hermano no tendría por qué llegar a tanto. De hecho, este Gran Hermano, por ejemplo, sexo no hay. A lo mejor sería mejor que haya sexo en vez de pelea. Pero no lo hay porque no hay no hay empatías. No hay empatías", comenzó diciendo la periodista.

Minutos después, la conductora fue más allá y reveló un dato personal que hasta entonces no había salido a la luz. Sin dar pistas sobre la identidad, contó que recibió una carta documento de parte de una de las jugadoras y expresó su sorpresa por la medida: "Bueno, nada, pavadas que se me dan ganas de decir porque la recibió una carta documento. ¿De quién? No le voy a decir. De una jugadora. Resulta que es una jugadora que está encerrada en una casa. Entonces, si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer, la verdad que es ridículo".

Lejos de profundizar en el conflicto o dar más detalles, Ubfal prefirió cerrar el tema y retomar el análisis del ciclo: "Pero bueno, señores, es lo que hay y sigamos hablando de Gran Hermano, del espectáculo, que tenemos un montón de primicias".

Como era previsible, sus palabras no tardaron en generar repercusión en redes sociales. Allí, muchos seguidores del reality comenzaron a especular sobre quién podría haber sido la autora de la carta documento. Entre las hipótesis más repetidas apareció el nombre de Solange Abraham, debido a los constantes cuestionamientos que Ubfal realizó sobre su desempeño en la competencia.

     

 

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