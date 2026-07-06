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Las consultoras que releva el BCRA proyectan una inflación de 2% en junio y un dólar oficial de $1482 para julio

El relevamiento elaborado por el Banco Central mostró que los analistas esperan una inflación mensual de 2% en junio y julio. También estimaron una desaceleración de los precios en los meses siguientes y proyectaron un tipo de cambio oficial de $1673 para el cierre de 2026.

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El relevamiento elaborado por el Banco Central mostró que los analistas esperan una inflación mensual de 2% en junio y julio. (Foto: archivo).

El relevamiento elaborado por el Banco Central mostró que los analistas esperan una inflación mensual de 2% en junio y julio. (Foto: archivo).

Los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimaron que la inflación de junio se ubicará en 2% y proyectaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantendrá registros similares durante julio, de acuerdo con el informe difundido por la autoridad monetaria.

Leé también Las consultoras que releva el BCRA proyectan una inflación para mayo de 2,3%
El último REM anticipó una desaceleración gradual de los precios durante el resto del año. (Foto: archivo)

El relevamiento, que reúne las proyecciones de más de 30 consultoras y especialistas, anticipó además una desaceleración gradual de la inflación durante los meses posteriores. Según las estimaciones, el índice alcanzaría 1,8% en agosto y septiembre, bajaría a 1,7% en octubre y noviembre, y cerraría diciembre en 1,8%.

El relevamiento elaborado por el Banco Central estimó una desaceleración de los precios en los meses siguientes y proyectaron un tipo de cambio oficial de $1673 para el cierre de 2026. (Foto: archivo)

El relevamiento elaborado por el Banco Central estimó una desaceleración de los precios en los meses siguientes y proyectaron un tipo de cambio oficial de $1673 para el cierre de 2026. (Foto: archivo)

En cuanto a las proyecciones anuales, los participantes del REM calcularon que la inflación acumulada alcanzará el 30% en 2026.

El dato oficial correspondiente a junio será publicado por el organismo estadístico el próximo 14 de julio.

Qué pasará con el dólar

Las previsiones también incluyeron estimaciones sobre la evolución del tipo de cambio oficial. Para julio, los especialistas proyectaron una cotización promedio de $1482 por dólar.

De acuerdo con el informe, el valor de la divisa oficial llegaría a $1513 en agosto, avanzaría hasta $1548 en septiembre, alcanzaría los $1589 en octubre y se ubicaría en $1621 durante noviembre.

Para el cierre de 2026, el consenso del mercado prevé un dólar oficial de $1673.

El REM también incorporó proyecciones sobre la actividad económica. Los analistas estimaron una expansión del Producto Interno Bruto de 0,6% para el segundo trimestre de 2026 y de 0,9% para el tercero.

Para julio, los especialistas proyectaron una cotización promedio de $1482 por dólar. (Foto: archivo)

Para julio, los especialistas proyectaron una cotización promedio de $1482 por dólar. (Foto: archivo)

Empleo y comercio exterior

En materia laboral, calcularon una tasa de desempleo de 7,7% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, la previsión se ubicó en 7,5%.

Respecto del comercio exterior, las estimaciones señalaron exportaciones por US$ 100.000 millones e importaciones por US$ 76.400 millones durante 2026.

Por otra parte, proyectaron un superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,7 billones para ese año.

El informe incluyó además una previsión de tasa TAMAR de bancos privados de 22,50% nominal anual para julio. Se trata del indicador que reemplaza a la Badlar y refleja el rendimiento promedio de los depósitos a plazo fijo superiores al millón de pesos.

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