Las consultoras que releva el BCRA proyectan una inflación de 2% en junio y un dólar oficial de $1482 para julio

Qué pasará con el dólar

Las previsiones también incluyeron estimaciones sobre la evolución del tipo de cambio oficial. Para julio, los especialistas proyectaron una cotización promedio de $1482 por dólar.

De acuerdo con el informe, el valor de la divisa oficial llegaría a $1513 en agosto, avanzaría hasta $1548 en septiembre, alcanzaría los $1589 en octubre y se ubicaría en $1621 durante noviembre.

Para el cierre de 2026, el consenso del mercado prevé un dólar oficial de $1673.

El REM también incorporó proyecciones sobre la actividad económica. Los analistas estimaron una expansión del Producto Interno Bruto de 0,6% para el segundo trimestre de 2026 y de 0,9% para el tercero.

Para julio, los especialistas proyectaron una cotización promedio de $1482 por dólar. (Foto: archivo)

Empleo y comercio exterior

En materia laboral, calcularon una tasa de desempleo de 7,7% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, la previsión se ubicó en 7,5%.

Respecto del comercio exterior, las estimaciones señalaron exportaciones por US$ 100.000 millones e importaciones por US$ 76.400 millones durante 2026.

Por otra parte, proyectaron un superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,7 billones para ese año.

El informe incluyó además una previsión de tasa TAMAR de bancos privados de 22,50% nominal anual para julio. Se trata del indicador que reemplaza a la Badlar y refleja el rendimiento promedio de los depósitos a plazo fijo superiores al millón de pesos.