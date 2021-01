Diálogos con "José Tasa": dólar, bitcoin, Tesla, Wall Street y los incidentes en EEUU

Manifestantes derriban vayas y lograron ingresar a una parte del Capitolio en Washington D.C.

Dólar, bitcoin, Tesla, Wall Street, encuestas. Son varios los temas que desvelan a los inversores en Argentina en este arranque del 2021. En un nuevo encuentro con el experto financiero que se camufla detrás del seudónimo de José Tasa, analizamos todos los temas de actualidad en Argentina. Como el entrevistado se haya recluido en Sunny Isles, Miami, los temas versan hacia la difícil situación política en los Estados Unidos y su posible impacto en las acciones norteamericanas.

Periodista : Las acciones siguen volando en Estados Unidos.

José Tasa: Y eso que casi saquean al Congreso en Washington. No les dan los tiempos pero si no venía un impeachment a Donald Trump. Nancy Pelosi en la Cámara Baja lo impulsará pero en el Senado no dan los votos ni los tiempos. Ahora los republicanos ya comenzaron el operativo de despegue de Trump. Fíjese que Mike Pence, su vicepresidente, estará el 20 en la ceremonia de asunción de Biden, en el “Inauguration Day”. El senador republicano Pat Toomey de Pensilvania reconoció que la mejor salida es que renuncie y que ha descendido a “niveles de locura”.

Las tecnológicas se rebelaron y Twitter lo expulsó mientras que Facebook lo sacó de la cancha hasta tanto no termine la presidencia. Similares medidas adoptaron Tik Tok, Reddit, Snapchat y Pinterest. Los chinos de Tik Tok, a los que Trump quiso prohibir, deben estar festejando lo sucedido. Trump insiste y se refugió en la red social Parlor, pero Apple y Google ya la eliminaron de sus “App Stores” de manera tal de evitar juicios dado el contenido violento que pueda llegar a tener esa red social.

Periodista : Ahora que se va, se le animan todos.

José Tasa: Algo de cierto hay en eso. Pero el 60% de los norteamericanos está en contra de Trump y lo vincula a la violencia en Washington. Pareciera un porcentaje bajo en función de lo ocurrido. Pero la sociedad norteamericana lo ve de esa manera. Hay grupos violentos que salieron a la luz, de ultraderecha, como “Qanon” y los “Proud Boys” que son verdaderas asociaciones ilícitas.

Pero volviendo a su pregunta original, los mercados siguen su rumbo. Al fin y al cabo, ¿a quién le interesa el asedio al Congreso si la semana próxima estamos hablando de Joe Biden y la pandemia? Si vamos a definir el destino de nuestras inversiones, lo de Trump ya no nos importa. Más preocupa la suba de casos y la efectividad de la vacuna. La economía norteamericana volvió a destruir empleo en diciembre por primera vez en ocho meses. Fueron 140.000 puestos. Ello importa más que Trump. Lo que está claro es que las tasas en el mundo seguirán muy bajas por un par de años como mínimo.

Periodista: >Lo de Tesla es impresionante. Lo mismo que el bitcoin.

José Tasa: Elon Musk no lo debe poder creer. El viernes ganó 8%. La empresa vale ya 834 mil millones de dólares. Los inversores lo ven no sólo como un fabricante de autos eléctricos sino también como autos autónomos, es decir sin conductor, como fabricante de baterías, y motores de trenes. Puede seguir subiendo tranquilamente. El bitcoin es otra cosa. No es una empresa. Pareciera que se estabilizó en torno a los 40.000 dólares y ya surgen temores de compradores por la burbuja que se habría generado. Veremos. Es un tema más de psicólogos que de economistas. Hay quienes lo ven como el “oro digital”, es decir, como modo de preservar valor y no como una nueva moneda. Aún así, la valuación es difícil de realizar. Lo único que posee y que da cierto resguardo es su oferta limitada a 21 millones de bitcoins. Pero como ya señalamos, quien compra debe saber que se mueve en aguas turbulentas.

Periodista: Hablemos de Argentina.

José Tasa: Más de lo mismo. Y todo el año va a ser así. Por lo menos hasta las elecciones legislativas. La última resolución del BCRA lo refleja limitando el uso del dólar oficial a quienes importen bienes suntuarios y otros bienes finales que son entre 60 y 70 posiciones arancelarias. Los importadores tienen que conseguir financiamiento por un año. El acceso al mercado oficial lo tienen dentro de un año. Pero, ¿Quién cree que en 12 meses le van a dar ese financiamiento o que seguirá sin devaluación fuerte? Es lo mismo que prohibir la importación.

Prohíben en paralelo al importador el acceso al “contado con liqui”. En definitiva todo ennegrece la economía. Va a seguir así por varios meses. No veo ninguna posibilidad de un giro racional del gobierno de Alberto Fernández antes de las elecciones. Quizás después, en el escenario de una fuerte derrota. Las encuestas le dan una fuerte caída de la imagen. La pandemia sigue sin control. Las medidas que se adoptan afectan más la economía y no aseguran que se frenen los contagios. Se pierde en todos los frentes. Hasta a YPF el BCRA le niega dólares para que pueda pagar su deuda.

Periodista: ¿Llegan con el dólar oficial bajo control hasta las elecciones?

José Tasa: Antes le hubiera dicho que no. Ahora le diría que puede ser pero poniendo restricciones de todo tipo. El acuerdo con el FMI, como siempre digo, es imposible. Ya en el organismo están preparados para mandar a pérdida el caso si el gobierno argentino se obstina en no hacer ninguna reforma. De por defaulteada además la deuda con el Club de París en mayo. Cero chance.

Periodista: Lo noto muy negativo.