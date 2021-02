Diálogos con "José Tasa": la economía de Biden, el impuesto a la riqueza y el control de precios

Anuncio del acuerdo de precios de carnes (Fuente: Presidencia)

El furor por GameStop, el devenir de los papeles argentinos, el eterno dilema con el dólar y la administración Biden fueron los temas preponderantes en el tradicional encuentro con el experto financiero que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa. En su última semana en Miami, aporta datos sobre la actividad de los argentinos en esa localidad norteamericana y quiénes se refugian en esas playas.

Periodista: Todo el mundo financiero hablando de Gamestop y su evolución en la bolsa.

José Tasa: Es que esperaban que se desplome rápidamente y ello no sucede. El viernes cerró a 325 dólares con una capitalización bursátil de casi 23.000 millones de dólares. Estamos hablando de una empresa que vende juegos electrónicos, nuevos y usados, accesorios, que estaba condenada a la quiebra. Se produce un círculo vicioso en el que los compradores se ven favorecidos porque los fondos que estaban vendidos en descubierto, debieron salir a dar vuelta sus posiciones velozmente y los que no lo hicieron están a punto de quebrar. Piense que sólo el viernes trepó 68%.

Hay cuestiones políticas e ideológicas mezcladas. Hay muchos que piensan que los hedge funds que estaban apostando a la baja con Gamestop se merecen quebrar con esta movida de pequeños inversores que salieron, tras envalentonarse en Reddit, a comprar masivamente la acción y castigar a los grandes de Wall Street. Otros ven que debe revisarse el accionar y la creación de burbujas. Y por último lo que pasó con Robin Hood, la aplicación a través de la cual los jóvenes inversores compraron las acciones. Esa aplicación le prohibió seguir operando en Gamestop y en otros papeles y la venganza de los usuarios se vio reflejada en el cierre de cuentas masivo y la mala calificación que le otorgaron. Ahora lo raro es que tras la fuerte suba, no hayan salido a vender masivamente los papeles. Hay algo casi religioso en mantener ese papel pese a su situación financiera de por sí delicada. Fíjese que hasta Elon Musk salió a respaldar la movida por esta empresa texana.

Periodista : ¿Compraría ahora?

José Tasa : Es que para responderle necesitamos un psicólogo o sociólogo, no un financista. Los números de la empresa no cierran, pero hay otras cuestiones detrás. Hay fanatismo. Pero hay cambios en el mundo tecnológico importantes. Fíjese que Elon Musk se mudó a Austin que es la capital de Texas. Y lo hizo porque ese estado le da fuertes beneficios impositivos. Lo que estuvimos viendo en décadas de Silicon Valley se está quedando atrás con esta movida contra las alzas impositivas. Biden mientras puja por un paquete fiscal qué resucite la economía. Sería bueno que algunos gobernadores tomen nota en Argentina de la importancia de bajar impuestos y lo que pueden ganar en un país donde la presión impositiva se acerca al infinito.

Periodista: Justo la semana pasada se conoció la reglamentación de la AFIP del impuesto a los Altos Patrimonios.

José Tasa: Aún resta lo más importante que es la resolución de la AFIP y las fechas de pago. También cómo se hará y en cuántos vencimientos. Ahí es cuando comienza la batalla legal y la guerra de amparos contra la ley. Los que más van a ganar con este impuesto son los abogados. El gobierno recaudará de los que no quieren iniciar juicio, muchos contratistas del Estado, que temen represalias. Pero la mayoría de los 12.000 potenciales alcanzados por este impuesto ya tiene previsto presentar amparo.

Periodista: ¿Cómo se ve la situación argentina desde Miami?

José Tasa: Hay muchos argentinos aquí pese al tipo de cambio. Me dicen que Marcos Peña pasó por Key Biscayne. Hay economistas, y desde ya muchos empresarios. La mayoría en Sunny Isles. Todos muy negativos en el corto plazo y pendientes de las elecciones legislativas de octubre. En general se coincide que no habrá acuerdo con el FMI antes de octubre pero tampoco un discurso en contra del organismo internacional. Hay grandes chances de que no haya eventos cambiarios fuertes antes de las elecciones, es decir una devaluación del cambio oficial. Pero todo es insostenible.

De YPF se aguarda un acuerdo con bonistas a último momento pero siempre por temor a los embargos que puede generar un default de la petrolera. Recuerde que es distinto que la Provincia de Buenos Aires no pague a bonistas que YPF siga ese camino. Creo que PBA no va a arreglar antes de las elecciones. Igual no será gratis: la próxima vez que requiera acceso a crédito internacional va a tener que pagar altas tasas y, en el interín, se queda sin asistencia de organismos internacionales.

Periodista: Con el dólar no pasa nada.

José Tasa: No miraría tanto la cotización pero sí vería lo que pasa con las importaciones. Las trabas o cupos se están reduciendo. Ello mantiene el precio oficial del dólar pero genera recesión y desempleo. Muchas empresas están planeando suspensiones de personal si no les aumentan los permisos para importar. Es el remixado de la gestión kirchnerista entre 2011 y 2015. El mantener al dólar cueste lo que cueste. Y va a costar caro.

Periodista: Pero no dispara precios.