Diálogos con "José Tasa": la sangría de dólares de las reservas y el "plan Resistiré"

Guzmán presentará el Presupuesto 2021 el próximo martes en el Congreso. ¿Cambiará el clima? (Foto: Ministerio de Obras Públicas de la Nación).

Alta tensión en los mercados y en la política argentina provocan otro retroceso en los papeles domésticos. En otro encuentro con el experto financiero que se refugia detrás del seudónimo de José Tasa se saca a la luz lo que se viene la semana próxima. Martín Guzmán presentará el Presupuesto 2021, con lo que, en teoría, será un ajuste de las cuentas públicas dado que el déficit fiscal primario bajará del 8% actual al 4,5% en 2021. ¿Serán creíbles los números del ministro? En una conversación vía Zoom, el experto responde, además, a las inquietudes clásicas como el futuro del dólar y las posibles medidas que pueda tomar el BCRA. Como últimamente sucede, se viene una “semana clave”.

Periodista: Comenzó antes de lo esperado la guerra del kirchnerismo contra Larreta…

José Tasa: Así es. Creo que el Gobierno, y me refiero a Alberto Fernández, cometió dos errores salientes, y no hablo de lo económico. En primer lugar, el rol de moderado que siempre cautiva al votante lo pasó a capturar Horacio Rodríguez Larreta. Recuerde que Alberto Fernández ganó las presidenciales el año pasado dado que prometía moderar a Cristina Kirchner encabezando la fórmula. No estaría sucediendo… Pero además lograron poner a Larreta como el líder de la oposición. Le despejaron el camino. Ya no hay dudas de que es el principal candidato de la oposición al 2023.

P: Igual resta una eternidad. De corto plazo, está la guerra por los fondos de CABA.

J.T.: Veremos lo que decide la Corte Suprema. El lunes, CABA hará la presentación de la cautelar contra el decreto presidencial que le recortó fondos a Larreta. Hay un antecedente a tener en cuenta por los tiempos. El año pasado, tras la derrota de las PASO, Macri decretó en septiembre la reducción del IVA a productos de la canasta básica y de Ganancias. Entre Ríos y otras 15 provincias presentaron una cautelar porque esa decisión las desfinanciaba. La Corte, a principios de octubre, falló a favor de las provincias y ordenó al Gobierno a hacerse cargo de la medida y, por ende, a no afectar las finanzas provinciales. No sé qué resolución tomará la Corte, pero lo que le digo es que será rápida, no más allá de tres o cuatro semanas. En ese caso, votaron a favor de las provincias los jueces Maqueda, Rosatti, Lorenzetti, se abstuvo Highton y en disidencia, votó Rosenkratz. Veremos. Lo que está claro es que la guerra comenzó a pleno y así como en 2012-2013 el kirchnerismo apuntó fuerte contra Macri porque lo veía como el principal contendiente, ahora están haciendo lo mismo, pero contra Larreta.

P: Al mercado mucho no afecta esta batalla.

J.T.: Así es. Hay temas mucho más preocupantes. Observe las reservas del BCRA. La semana que terminó dejó una sangría de 300 millones de dólares. A futuro no se ve un cambio de tendencia. Eso es lo que preocupa. La presentación del Presupuesto 2021 este martes no cambiará el clima. Habiendo dicho ya que el rojo fiscal será de 4,5% el año próximo, eso muestra que habrá emisión de pesos y de deuda por un total de 1,2 billones de pesos. No estamos en presencia de un plan antiinflacionario, precisamente. Vuelve el famoso gradualismo de Macri 2016-2018 en lo fiscal. No hace falta que le diga cómo terminó.

P: ¿Y ese ajuste cómo será?

J.T.: Creo Guzmán estimará que en 2021 la economía crecerá 5%. Me parece muy optimista en medio de un año electoral. La recuperación del PBI, aunque menor, y la inflación de 30% estimada le aumentará la recaudación. Veremos qué tanto congela gastos. Piense que el paquete del COVID-19, que incluye el IFE, los ATP y reducciones de impuestos, representa 4% del PBI. Es decir que si lo elimina completamente ya se pone a tiro de su meta de rojo fiscal, al pasar de un déficit de 8% al 4%. Pero al IFE lo mutarán a un subsidio universal y más restringido, dado que hoy beneficia a más de 8 millones de personas. Habrá un mix de suba de tarifas para que acompañen algo a la inflación, y la fórmula de ajuste de jubilaciones les permitirá llegar cómodos a ese 4,5%. El problema que tienen es que el FMI quiere que ese número sea de 3,5%... Pero además es mucho más difícil llegar de 3,5% a un equilibrio fiscal que bajar el rojo de 8% a 4%. Es lo que se les viene de 2022 en adelante. Como usted dice, para ello falta mucho. No sabemos el valor del dólar oficial para fin de año. Imagínese si podemos proyectar algo para el 2021 o 2022.

P: ¿Por qué el riesgo país no bajó más?

J.T.: ¿Por qué debería haber bajado más? El problema de la deuda sigue vigente. El stock tuvo una quita de 3% en la restructuración, pero, de nuevo, el problema es que con déficit fiscal elevado la deuda se seguirá incrementando año tras año. Está la incógnita del acuerdo o no con el FMI y la eventual devaluación del peso. Y no hay expectativas de fuerte crecimiento de la economía argentina con los problemas estructurales que posee. La altísima presión impositiva y el “vale todo” desalienta inversiones. Fíjese que en el almuerzo que tuvo la CGT el jueves con Alberto Fernández se habló de subir aportes patronales. Todo puede pasar en la Argentina. Lo que seguro no va a pasar es que alguien venda dólares al tipo de cambio oficial para invertir en el país si luego no sabe si va a poder recomprar esos dólares.

P: Hubo muchos rumores de desdoblamiento cambiario…

J.T.: Pero no tenían asidero. Hoy en el mercado cualquier versión que se tire, prende. Es reflejo de la falta de credibilidad que tienen las autoridades. Y esa versión afectó los bonos “dólar linked” dado que, si desdoblaban, no los iban a ajustar precisamente por el tipo de cambio más alto. Hubo retiros de fondos comunes de ahorristas con exposición en esos papeles por esas versiones. No hay, hoy, nada en marcha sobre ello. En el peor de los casos, recurren al swap de China, además, y estiran los tiempos.

P: O sea no ve una devaluación en el corto plazo…

J.T.: Por ahora resisten. En el ADN kirchnerista en lo financiero está el resistir hasta último momento. Eso significa agotar más controles, trabar más importaciones, recurrir a China y embestir contra CABA. Todo vale. Mantenga igual cautela en acciones y bonos.