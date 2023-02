Diputados tratará la moratoria previsional: ¿cuántas personas podrían jubilarse con el proyecto?

El nuevo proyecto establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación a través de la regularización de períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

El debate de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo. Para avanzar con la sesión, el FdT deberá reunir el quórum con el apoyo de bloques minoritarios e intermedios, ya que JxC continúa con su estrategia parlamentaria de no habilitar el tratamiento de ningún otro tema hasta que el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Acceso, brecha de género e informalidad estructural

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) recopiló datos sobre el alcance de una moratoria ampliada y el impacto de su ausencia en el sistema previsional argentino.

Diseño sin título (48).jpg

Según datos actuales, más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno, indicó la entidad.

Si se considera que todas y todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, el costo fiscal de este proyecto, en caso de aprobarse, alcanzaría aproximadamente 0,04% del PBI.

En ese marco, el estudio destacó que la distribución de los casos resulta particularmente "desigual en términos de género, y confirma una nueva brecha: 522.991 mujeres, es decir, 46,1% de quienes están próximas a cumplir la edad jubilatoria, y 157.733 hombres, 17,67% del total de casos varones".

Y detalló: "Sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria presentan más de 20 años de aportes y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse. Dentro de este grupo, los que superan los 25 años de aportes (es decir, quienes podrían jubilarse ni bien cumplan la edad jubilatoria) se reduce a sólo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100".

El caso de las trabajadoras de casas particulares resalta por sobre el resto ya que el 98% de quienes realizan estas tareas son mujeres y sólo estarían en condiciones de jubilarse 103 personas.

El sesgo de género es tal que hasta el año 2021, si bien la moratoria permitió el ingreso de varones y mujeres al sistema jubilatorio, el 74,4% de quienes poseen una jubilación con moratoria son mujeres. Como dato adicional, si se consideran las jubilaciones de mujeres de marzo de 2022, el 85% de los casos lo hace vía moratoria, señaló el CEPA.

Al analizar los distintos sectores del mercado de trabajo, el relevamiento indicó que el sector privado, el sector público y los autónomos son "los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse (aportes de entre 25 y 27años). Pero sólo alcanzan 18%, 36% y 20% respectivamente".

"Los datos históricos del mercado de trabajo para personas cercanas a jubilarse dan cuenta de un derrotero difícil de sortear a los efectos de poder jubilarse", explicó la organización.

Diseño sin título (49).jpg

Y subrayó: "Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3%) y empleo no registrado (34,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003). La desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria".

Por otro lado, sobre la premisa de que las moratorias quiebran el sistema previsional, el CEPA destacó que desde su inicio la iniciativa "fue acompañada de una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones".

"Esto se explica porque los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015; a la par se produjo un crecimiento significativo del empleo, que fue acompañado de una mejora en la calidad de los trabajos existentes y nuevos; también se redujo fuertemente la informalidad entre 2003 y 2015; y por cierto no se promovió reducción de contribuciones ni aportes que afectaran la recaudación del sistema", enumeró.

Y concluyó: "Es decir, la expansión de la cantidad de personas con acceso a la jubilación se dio al mismo tiempo que mejoró la cobertura del sistema previsional con aportes propios".