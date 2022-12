ANSES Moratoria Previsional: Por qué Diputados no aprueba la nueva ley

En el día de ayer estaba previsto el tratamiento en Diputados del proyecto de ley, que ya tiene media sanción en el Senado, sobre la nueva Moratoria Previsional que impulsa el gobierno, es decir el Plan de Pago de Deuda Previsional para que hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados puedan regularizarlos, sin embargo no hubo quórum ¿Por qué Diputados no aprueva la nueva ley?