ANSES Moratoria Previsional: Por qué el 90% de las mujeres no podrían jubilarse este año

Este Plan de Pago estaría destinado a hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados puedan regularizarlos. En este sentido, alcanza a dos grupos:

Quienes ya cumplieron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación.

Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación. Quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación.

ANSES Moratoria Previsional: Quiénes se perjudican si el proyecto de ley no se aprueba

Según advirtió la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, las más afectadas en caso de no aprobarse el proyecto de Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional serán las mujeres, ya que 9 de cada 10 quedarán sin jubilarse en 2023, es decir el 90% de quienes estarían habilitadas para acceder a la Moratoria.

Por otra parte, los varones afectados serán 7 de cada 10.

“Por eso, esperamos que las diputadas y los diputados hagan su trabajo y bajen a sesionar”, remarcó Raverta al precisar que la oposición no tiene excusas para no tratar la ley ya que “en el presupuesto que ya aprobaron está contemplado que las argentinas y argentinos se jubilen”.

ANSES Moratoria Previsional: Por qué no se sanciona la ley

La discusión parlamentaria en Diputados para reglamentar el proyecto de ley sobre la nueva Moratoria Previsional estaba prevista para el miércoles 21 de diciembre, sin embargo no pudo realizarse debido a la falta de quórum. De 129 diputados que se necesitaban para habilitar el debate, asistieron 124 (116 del Frente de Todos, 4 del Frente de Izquierda de los Trabajadores y 4 de Provincias Unidas). por lo que la presidente de la Cámara -Cecilia Moreau- canceló la sesión una vez pasado el tiempo estipulado de espera.

“Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este Plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente”, había dicho Raverta al enterarse que no se trataría el proyecto.

La moratoria previsional actual ya fue postergada dos veces. En un primer momento el plazo vencía el 23 de julio de este año y, luego, con media sanción del Senado para el nuevo proyecto pero faltando aún la decisión de Diputados, se decidió mediante un decreto del Poder Ejecutivo postergarla nuevamente hasta el 31 de dicienbre de 2022.

“En diciembre estábamos esperando discutir este Plan de Pago, que permitirá que más de 800 mil personas en la Argentina puedan jubilarse, y las diputadas y diputados de la oposición no nos dieron esa posibilidad. Por eso, ahora, en las próximas sesiones necesitamos que se apruebe esta nueva ley porque si no nueve de cada diez mujeres no podrán jubilarse. Hoy, solo una de cada diez tiene los 30 años de aportes y cuenta con la edad requerida”, resaltó la titular de ANSES.