Diálogos con "José Tasa"

-José Tasa: Para ser más precisos, la raíz del rebote fue Nueva York con el alza de 3% en el S&P. Petróleo en baja, Inglaterra dando marcha atrás con su blooper de bajar impuestos como medida anti inflacionaria, fueron las notas salientes de la jornada financiera.

-Periodista: Quiere decir que no hubo tanto “efecto Bolsonaro” en mercados…

-José Tasa: Lo que quiero decir es que todo jugó a favor. Como cuando subió Sergio Massa al poder en Economía. La Argentina vio subir el precio de acciones y bonos en agosto pero también ello se vio impulsado por una suba en general en emergentes. Recuerde siempre que el 70% del rumbo de los papeles argentinos está explicado por lo que sucede en emergentes. Volviendo al efecto Brasil, obviamente es una gran noticia para los mercados lo sucedido el domingo. Pero básicamente por el reparto de fuerzas en el Congreso donde Lula, aún ganando el balotaje, no podrá hacer disparates económicos. Es la lectura de Wall Street.

-Periodista: Tiempo de comprar bonos y acciones.

-José Tasa: No estaría tan seguro. Volvamos a la fuente de la tendencia mundial en mercados que es Nueva York. Este viernes se darán a conocer los datos del empleo en Estados Unidos y ahí se verá si realmente la principal economía del planeta muestra señales de recesión y de inflación. Ese dato, dado el clima imperante en la plaza hoy, puede mover para un lado u otro los precios de las bolsas en el mundo. Hay mucho ruido en China también.

-Periodista: ¿Por qué?

-José Tasa: Por las políticas de COVID Cero que frenaron la economía y la crisis en el mercado inmobiliario. No son buenos meses para la economía mundial. Encima hay mala praxis económica en países donde supuestamente no la debería haber. Inglaterra por ejemplo. Es muy raro lo que estamos viendo.

-Periodista: ¿Y en Argentina?

-José Tasa: Se corrió el arco unos meses. Me parece que Sergio Massa ganó tiempo, lo que no es poco. Hablo del dólar oficial y la capacidad del gobierno de sostener el actual esquema cambiario. Resta una eternidad hasta las elecciones del 2023. Hay vencimientos de deuda en enero y julio del año próximo. Desde el Banco Central sostienen que no tendrán problemas en mantener el dólar oficial. Veremos. El verano es largo y seco. De los bonos argentinos lo que le digo es que están muy baratos pero de corto plazo los puede ver más baratos aun. Sí estoy seguro de que a esta altura del año en el 2023 estarán con mejores paridades. Las acciones tienen el mismo rumbo. Mi única duda es el dólar oficial. Igual veo al gobierno siguiendo tomando medidas extremas antes que rendirse a una devaluación. Esa bandera será la última que arriarán.