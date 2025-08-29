El dólar subió tras tres caídas consecutivas: cómo cerró la cotización el mes de agosto

CJ5G6GLPP5FN5MUNH5BAVNT57I El Banco Central sorprendió al sistema financiero con una nueva comunicación en el cierre de agosto (Reuters)

Restricciones del Banco Central a los bancos

La suba se dio luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara nuevas restricciones para el manejo de divisas por parte de las entidades financieras. La autoridad monetaria dispuso que:

Los bancos deberán cumplir a diario con los límites a su posición neta negativa en moneda extranjera.

Esa posición no podrá superar el 30% de su Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC).

Además, no podrán incrementar su posición negativa el último día hábil del mes respecto de la jornada anterior.

La medida busca recuperar margen de intervención en el mercado de futuros y moderar la demanda de dólares en el contado.

Balance del mes

Pese al repunte final, el dólar oficial cerró agosto con una baja mensual, la primera desde la implementación del nuevo régimen de bandas cambiarias que reemplazó al “crawling-peg”.

El comportamiento refleja un mercado en tensión entre las restricciones oficiales, la volatilidad de tasas y la incertidumbre electoral, factores que seguirán marcando el rumbo de la divisa en septiembre.