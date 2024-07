DÓLAR hoy, DÓLAR BLUE hoy: a cuánto COTIZAN este martes 2 de julio

En Wall Street, las acciones y ADR de compañías argentinas que son negociadas en dólares retrocedieron hasta 10%, encabezadas por los papeles bancarios. Los bonos en dólares perdieron 2% y el riesgo país argentino volvió a superar los 1.500 puntos básicos, un máximo desde el 11 de junio. También escalaron los dólares alternativos, con precios récord en todas sus cotizaciones por encima de $1.400 y una brecha cambiaria por encima del 50 por ciento.

Según el ministro Caputo, la intención del gobierno es "ir hacia la no emisión con el objetivo de fortalecer el peso". Para esto, "se emitirá una letra para llevar adelante igual que como se venía haciendo con los pases", indicaron representantes del sector bancario. Y agregaron que resta "emitir las normas correspondientes del BCRA y del Tesoro". Al respecto, remarcaron que "para los bancos no cambia nada y no aumenta el riesgo a pesar de ser deuda del Tesoro porque los pases se los queda el BCRA para pagar las letras", asegurando así la solidez del sistema financiero.

Por otro lado, desde el Gobierno volvieron a confirmar la continuidad del cepo cambiario y de una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 10.000 millones. En ese sentido, desde el oficialismo prevén que las reservas caerán en los próximos meses alrededor de USD 3.000 millones.