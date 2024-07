Caputo con los bancos: los detalles de la reunión para explicar los pasos hacia la emisión monetaria cero

Según el ministro Caputo, la intención del gobierno es "ir hacia la no emisión con el objetivo de fortalecer el peso". Para esto, "se emitirá una letra para llevar adelante igual que como se venía haciendo con los pases", indicaron representantes del sector bancario. Y agregaron que resta "emitir las normas correspondientes del BCRA y del Tesoro". Al respecto, remarcaron que "para los bancos no cambia nada y no aumenta el riesgo a pesar de ser deuda del Tesoro porque los pases se los queda el BCRA para pagar las letras", asegurando así la solidez del sistema financiero.