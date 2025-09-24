Efecto swap con EE.UU.: el Banco Central bajó las tasas de interés a 25%

La reacción del mercado

La reacción del mercado fue positiva. El dólar oficial retrocedió $25 y cerró a $1.360 en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista cerró a $1.337,50, lo que representa una baja del 2,3%.

Los dólares financieros también operan a la baja: el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.400,42 y el dólar MEP a $1.378,17, mientras que el dólar blue se mantiene estable en $1.410 para la venta.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron incrementos de hasta 7%, y los bonos en dólares operan en terreno positivo, con subas de hasta 6%. Por su parte, el riesgo país se encuentra cerca de perforar los 900 puntos.

El recorte de tasas y la reacción positiva de los mercados reflejan la expectativa de los inversores frente a la posibilidad de recibir asistencia financiera internacional y a un escenario monetario más flexible en el corto plazo.