El Banco Central endureció aún más el cepo: ¿peligra el puerta a puerta para las compras en el exterior?

La medida estableció que a partir del próximo lunes 4 de julio, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en los rubros enumerados.

La norma incluye a "pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios".

Cómo afecta al puerta a puerta

También afecta al puerta puerta ya que abarca a "productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, "couriers" y gestoría de trámites aduaneros.

Con flamante la comunicación del BCRA se verán afectadas empresas como Tiendamía, o los couriers como UPS, FedEx, TNT, DHL e inclusive el servicio del Correo Argentino.

La resolución del BCRA