El Banco Central con problemas de energía: por las importaciones perdió 50 millones de dólares en un día

De esta manera la semana se cierra con pagos por alrededor de u$s 400 millones que corresponden a compras que realiza IEASA (la ex Enarsa, Integración Energética Argentina S.A.) de GNL.

¿Qué pasa con las reservas del Banco Central?

Las diferentes cotizaciones del dólar en la plaza oficial no se ven afectadas por estos pagos de energía dado que coinciden con las liquidaciones de divisas de los agroexportadores, pero complican la acumulación de reservas que en teoría debería estar realizando el BCRA. Así la entidad que preside Miguel Pesce, contaría con pocas divisas para hacer frente a la demanda cuando finalicen los meses “dulces”, en agosto, de las exportaciones de soja.

Por ello es que a corto plazo no se esperan saltos bruscos del tipo de cambio. Los vencimientos impositivos que se avecinan de Bienes Personales y de Ganancias para fines de junio también inciden en la mayor oferta de divisas: se venden dólares para afrontar esos pagos en pesos.

El desafío del ministro de Economía es no menor: el déficit fiscal no se reduce sino que se aumenta, los subsidios de tarifas no se reducen sino que también aumentan y luego de julio se esfuma la oferta de dólares del campo.