El Banco Central permite transferir dinero desde cualquier cuenta bancaria hacia las billeteras virtuales: ¿cómo cambiará el sistema?

De esta manera, las entidades financieras están obligadas a permitir que los usuarios puedan enrolar todas sus cuentas bancarias en una única aplicación de manera tal de simplificar los pagos online. Es decir, se transforma la lógica de las Billeteras (CVU) actuales, las cuales deben ser precargadas para poder utilizarlas.

Ignacio Carballo, Crypto & Alternative Finance lead en AMI (USA), explicó que "con esta novedad, Mercado Pago, Ualá y otras fintech deberán adaptarse, mientras que los bancos estarán obligados a facilitar esta información según el pedido del BCRA. En resumen, ya no habrá que mover fondos a una billetera virtual para poder hacer transferencias".

billetera virtual - qr - activo digital.jpg El negocio de las fintech de verá afectado tras la nueva normativa del Banco Central.

¿Qué implica esta medida sobre las billeteras virtuales?

Al ser consultado por A24.com, el especialista señaló que "seguramente el modelo de negocios se va a alterar, ya que hoy son las menos las que permiten vincular otros instrumentos de pago. Ninguna de ellas permite visualizar saldos, salvo MODO".

Y amplió: "el punto es que las billeteras iban a hacer un circuito cerrado porque al tener el saldo en su cuenta se les permitía ganar por su float -uno de los canales de ingresos de las fintech-.

Para entender, cuando los usuarios cargaban la billetera el dinero ese iba a una banco, y a su vez, el banco hacía una parte de plata en Leliqs y la otra se la daba a la billetera digital.

"Eso era una fuente de ingreso directa que la fintech tenía para seducir a los usuarios de tener el dinero depositados en su app. En diciembre, el Banco Central dispuso que el 100% de esos fondos deberían ser Encajes. Entonces, el banco no hace plata, y no le paga a la fintech que pierde canal de ingresos. A la empresa grande capaz no era algo sustancial, pero a la chica s", detalló.

El Banco Central dispuso que todas las cuentas comerciales deberán tener un código QR dentro de 60 días La pandemia favoreció el uso de códigos QR y billeteras virtuales para las compras.

"Entonces de nuevo...¿Les altera mucho o les altera menos? Les va alterar en término de lo que estén ofreciendo, en la medida que todos van a tener que competir en una industria en donde todos van a poder vincular todo", indicó a este medio.

En este sentido, sostuvo que ve "aspectos que entusiasman al dinamismo y la competencia; y otros que alertan al sector y sus actores, que nacieron en un contexto normativo que cambia las reglas del juego".

En la misma línea, aclaró que si bien hay algunas billeteras que se basan en esta interconexión de cuentas, una cosa es hacerlo parcialmente (Mercado Pago) o por convenios uno a uno (MODO), otra cosa es que el usuario solicite y se deba hacer (Open Banking) y otra diferente la medida impulsada.