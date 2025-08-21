A24.com

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron el divorcio tras 18 años en pareja: "Movilizante"

Nico Vázquez y Gimena Accardi pusieron fin de manera legal al vínculo de pareja que los unía, cerrando así casi dos décadas de relación que incluyeron una boda, proyectos en común y el reconocimiento del público como una de las parejas más queridas.

21 ago 2025, 17:57
Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron el divorcio definitivo tras 18 años de relación. La pareja, que se había casado en 2016, puso así un punto final a una historia que muchos consideraban indestructible.

El 21 de agosto, llegó el momento que pocos imaginaban: la separación de dos de los actores más queridos del medio y, para muchos, un ejemplo de cómo sostener el amor a lo largo del tiempo. Además de compartir proyectos laborales y escenarios, supieron construir una imagen de pareja sólida que les valió el respeto y la admiración de miles de seguidores.

Si estaba previsto que el divorcio se concretara tan pronto tras la separación oficial en julio, aún no se sabe. Lo cierto es que las recientes declaraciones de Gimena, en las que admitió haberle sido infiel a Nico, podrían haber acelerado el trámite legal. Ese sincericidio, que generó sorpresa en el público y en el ambiente artístico, habría sido un punto de inflexión en la relación, marcando el final definitivo de una historia que parecía resistirlo todo.

Si bien era de puro conocimiento que eso iba a suceder hoy, pasado el mediodía Fede Flowers en su cuenta de X dio algunos detalles de cómo ocurrió ese acto. "Nico Vázquez y Gimena Accardi ya están divorciados. Todo firmado. Fue todo de mutuo acuerdo, el momento de la firma fue muy movilizante para ambos", comunicó el periodista.

Divorcio de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Aunque el divorcio marca el final de una etapa, queda el recuerdo de casi dos décadas compartidas, en las que, según ellos mismos señalaron en sus declaraciones a los medios, lograron construir una familia.

Quién filtró al tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Mientras Gimena Accardi y Nico Vázquez atraviesan el impacto de las últimas horas tras la confesión de la actriz sobre su infidelidad, Marcela Tauro lanzó una teoría sobre quién habría filtrado a la prensa el nombre del tercero en discordia, dato que hasta entonces no se hizo público.

El tema se convirtió en eje de debate en los programas de espectáculos, y en Intrusos (América TV) la panelista no dudó en dar su opinión sobre el Accardigate. “Para mí fue él”, disparó Tauro en referencia a Nico, al explicar que su hipótesis se basaba en que el actor había sido señalado durante semanas por el público, “comiéndose el hate que creía no merecer si no era culpable de la separación”.

Nico había sido vinculado con Mercedes Oviedo y Dai Fernández, sus compañeras de elenco en Rocky. Rápidamente salió a desmentir los rumores desde la puerta del teatro, acompañado por las actrices. Sin embargo, la reciente separación de Dai de Gonzalo Gerber volvió a encender las versiones y colocó otra vez a Vázquez en el centro de la tormenta. A partir de allí, surgió el posible apuro para que Gimena decidiera hablar.

Gimena Accardi Nicolás Vázquez

