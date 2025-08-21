Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron el divorcio tras 18 años en pareja: "Movilizante"

Divorcio de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Aunque el divorcio marca el final de una etapa, queda el recuerdo de casi dos décadas compartidas, en las que, según ellos mismos señalaron en sus declaraciones a los medios, lograron construir una familia.

Quién filtró al tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Mientras Gimena Accardi y Nico Vázquez atraviesan el impacto de las últimas horas tras la confesión de la actriz sobre su infidelidad, Marcela Tauro lanzó una teoría sobre quién habría filtrado a la prensa el nombre del tercero en discordia, dato que hasta entonces no se hizo público.

El tema se convirtió en eje de debate en los programas de espectáculos, y en Intrusos (América TV) la panelista no dudó en dar su opinión sobre el Accardigate. “Para mí fue él”, disparó Tauro en referencia a Nico, al explicar que su hipótesis se basaba en que el actor había sido señalado durante semanas por el público, “comiéndose el hate que creía no merecer si no era culpable de la separación”.

Nico había sido vinculado con Mercedes Oviedo y Dai Fernández, sus compañeras de elenco en Rocky. Rápidamente salió a desmentir los rumores desde la puerta del teatro, acompañado por las actrices. Sin embargo, la reciente separación de Dai de Gonzalo Gerber volvió a encender las versiones y colocó otra vez a Vázquez en el centro de la tormenta. A partir de allí, surgió el posible apuro para que Gimena decidiera hablar.