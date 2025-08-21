Entre lágrimas, Wanda Nara reveló lo que hace Mauro Icardi con uno de sus perros: "Se está muriendo"

Embed

Wanda Nara sorprendió al confirmar el embarazo de la China Suárez

Wanda Nara sorprendió este jueves al revelar una impactante novedad relacionada con la China Suárez y Mauro Icardi: la empresaria confirmó que su expareja estaría esperando un bebé junto a la actriz.

Desde el aeropuerto de Ezeiza, al ser abordada por la prensa, la conductora dejó entrever que ya conoce la noticia del embarazo de la actual pareja de su ex, información que, según ella, le habría sido transmitida por el propio Icardi.

“Yo hablé con él (por Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, expresó Wanda Nara ante la pregunta de un periodista, en un fragmento que se vio en Puro Show (El Trece).

De esta manera, dejó entrever que está al tanto de una novedad importante sobre la China y su ex: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, añadió con determinación Wanda Nara, refiriéndose al supuesto embarazo de la China Suárez, un rumor que ya había circulado anteriormente pero que en su momento fue negado por la actriz.

En relación a la llamada “casa de los sueños”, Wanda aclaró: "Está embargada igual es un bien que era ganancial, nosotros de hecho seguimos casados, pero su 50 por ciento estará embargado por los alimentos que él le debe a las nenas, yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas".

Vale recordar que la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su relación durante el verano, y desde entonces se muestran muy unidos y enamorados desde Turquía, donde recientemente se instalaron en una nueva vivienda con planes firmes de futuro en Estambul.