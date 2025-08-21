A24.com

ANGUSTIADA

Entre lágrimas, Wanda Nara reveló lo que hace Mauro Icardi con uno de sus perros: "Se está muriendo"

Wanda Nara reveló el drama que vive con una de sus mascotas en Italia y denunció la falta de colaboración de Mauro Icardi.

21 ago 2025, 18:12
wanda nara icardi
wanda nara icardi

Este jueves, en Puro Show (El Trece), Wanda Nara se quebró al compartir la difícil situación que atraviesa una de sus mascotas. La mediática explicó que tuvo que dejar al animal en Italia, ya que no pudo trasladarlo debido a que el chip está registrado a nombre de Mauro Icardi.

“Tengo un perro en Italia que lo tienen que operar, solo se necesitaba la firma de Mauro. No me quieren operar a mi perro, se está muriendo en estos días", dijo entre lágrimas la mediática.

Conmovida, agregó: "Hay un montón situaciones que son gravísimas, morales". "Mis hijas lo único que pudieron es un perrito que extrañan un montón y se lo muestran constantemente en redes sociales", agregó.

Por otro lado, reveló lo que el futbolista habría respondido cuando sus hijas le preguntaron por sus dos gatos turcos: “Él libremente dijo 'los liberé en la calle'. Ustedes saben lo que mis hijos quieren a los animales".

Wanda Nara sorprendió al confirmar el embarazo de la China Suárez

Wanda Nara sorprendió este jueves al revelar una impactante novedad relacionada con la China Suárez y Mauro Icardi: la empresaria confirmó que su expareja estaría esperando un bebé junto a la actriz.

Desde el aeropuerto de Ezeiza, al ser abordada por la prensa, la conductora dejó entrever que ya conoce la noticia del embarazo de la actual pareja de su ex, información que, según ella, le habría sido transmitida por el propio Icardi.

“Yo hablé con él (por Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, expresó Wanda Nara ante la pregunta de un periodista, en un fragmento que se vio en Puro Show (El Trece).

De esta manera, dejó entrever que está al tanto de una novedad importante sobre la China y su ex: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, añadió con determinación Wanda Nara, refiriéndose al supuesto embarazo de la China Suárez, un rumor que ya había circulado anteriormente pero que en su momento fue negado por la actriz.

En relación a la llamada “casa de los sueños”, Wanda aclaró: "Está embargada igual es un bien que era ganancial, nosotros de hecho seguimos casados, pero su 50 por ciento estará embargado por los alimentos que él le debe a las nenas, yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas".

Vale recordar que la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su relación durante el verano, y desde entonces se muestran muy unidos y enamorados desde Turquía, donde recientemente se instalaron en una nueva vivienda con planes firmes de futuro en Estambul.

