Su palabra

Tras descartar un embarazo inminente, la China Suárez reveló si planea tener hijos con Mauro Icardi

La China Suárez negó el embarazo que Wanda Nara había lanzado y, en diálogo con Luis Ventura, contó si planean tener un hijo junto a Mauro Icardi.

21 ago 2025, 18:40
Tras desmentir a Wanda Nara y negar los rumores de embarazo, la China Suárez se comunicó con Luis Ventura para dejar en claro que la versión que circuló era totalmente falsa. Además, aprovechó la conversación para hablar sobre sus proyectos y planes a futuro, dejando entrever cómo seguirá su relación con Mauro Icardi.

“Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mí me lo dijo él”, había dicho la mediática en diálogo con Puro Show (El Trece).

En A la Tarde (América TV), el periodista compartió los detalles de la charla que mantuvo con la actriz, leyendo la conversación y comentando las aclaraciones de Suárez sobre los rumores que habían circulado en los medios de mano de su enemiga pública.

Ante la consulta sobre los rumores del periodista, la actriz aclaró la situación: “La respuesta de la China fue: ‘No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestro planes inmediatos’”.

La China Suárez mostró las partes íntimas de Mauro Icardi en un video

Tras el impactante comentario de Wanda Nara, quien aseguró a la prensa durante su regreso al país que la China Suárez estaría esperando un hijo junto a Mauro Icardi, la actriz volvió a ser el centro de atención en las redes sociales. Ahora, tanto sus seguidores como el público en general esperan la palabra de la China y del futbolista, ya sea para confirmar o desmentir las declaraciones de la exesposa del delantero del Galatasaray.

Siempre al tanto de todo, desde Estambul tanto Eugenia como Mauro suelen reaccionar en sus redes sociales a los comentarios y noticias que circulan en los programas de espectáculos sobre ellos.

En la mañana de este jueves, tras el bombazo de Nara sobre ellos y consciente de que todos estarían atentos a sus publicaciones, la China compartió un video de Mauro Icardi en ropa interior, en el que las miradas se centraron en los atributos físicos del rosarino.

En las imágenes que la actriz subió a sus Instagram Stories, se puede ver a Icardi completamente relajado, sonriendo y vistiendo únicamente un bóxer negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el plano que dejaba al descubierto sus partes íntimas.

Teniendo aún presentes los dichos de la modelo uruguaya, que hace un par de semanas aseguró haber intercambiado material íntimo con Mauro y afirmó que tenía un "maní", este video desató rápidamente todo tipo de comentarios y memes en redes sociales, contradiciendo así lo señalado por Nara.

“Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, escribió la actriz en su publicación, demostrando su excelente presente junto al futbolista, mientras todos esperan la palabra de ambos para confirmar o desmentir el embarazo que, según su archienemiga y madre de las hijas de Icardi, estaría en camino.

Mauro Icardi en ropa interior

     

 

