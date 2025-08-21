Tras descartar un embarazo inminente, la China Suárez reveló si planea tener hijos con Mauro Icardi

Embed

La China Suárez mostró las partes íntimas de Mauro Icardi en un video

Tras el impactante comentario de Wanda Nara, quien aseguró a la prensa durante su regreso al país que la China Suárez estaría esperando un hijo junto a Mauro Icardi, la actriz volvió a ser el centro de atención en las redes sociales. Ahora, tanto sus seguidores como el público en general esperan la palabra de la China y del futbolista, ya sea para confirmar o desmentir las declaraciones de la exesposa del delantero del Galatasaray.

Siempre al tanto de todo, desde Estambul tanto Eugenia como Mauro suelen reaccionar en sus redes sociales a los comentarios y noticias que circulan en los programas de espectáculos sobre ellos.

En la mañana de este jueves, tras el bombazo de Nara sobre ellos y consciente de que todos estarían atentos a sus publicaciones, la China compartió un video de Mauro Icardi en ropa interior, en el que las miradas se centraron en los atributos físicos del rosarino.

En las imágenes que la actriz subió a sus Instagram Stories, se puede ver a Icardi completamente relajado, sonriendo y vistiendo únicamente un bóxer negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el plano que dejaba al descubierto sus partes íntimas.

Teniendo aún presentes los dichos de la modelo uruguaya, que hace un par de semanas aseguró haber intercambiado material íntimo con Mauro y afirmó que tenía un "maní", este video desató rápidamente todo tipo de comentarios y memes en redes sociales, contradiciendo así lo señalado por Nara.

“Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, escribió la actriz en su publicación, demostrando su excelente presente junto al futbolista, mientras todos esperan la palabra de ambos para confirmar o desmentir el embarazo que, según su archienemiga y madre de las hijas de Icardi, estaría en camino.