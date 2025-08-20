La economía creció a nivel mensual en junio pero cayó en la comparación interanual: cómo fueron las cifras

emae junio

También mostraron alzas Explotación de minas y canteras (11%), Construcción (9,9%), Impuestos netos de subsidios (8,7%), Electricidad, gas y agua (8,6%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,5%), Hoteles y restaurantes (4,3%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (3,6%), Servicios sociales y de salud (1,3%), Enseñanza (1,1%) y Transporte y comunicaciones (1,1%).

En cambio, tres sectores cerraron en baja interanual: Pesca (-74,6%), Administración pública y defensa (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%). Según el INDEC, estos desempeños negativos restaron 0,46 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.