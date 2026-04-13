El precio del petróleo volvió a saltar tras el anuncio del bloqueo económico de EE.UU. a Irán

Mientras tanto, en Estados Unidos, el galón de combustible ya se va instalando en torno a los 4 dólares o más. Es decir, si lo pasamos a nuestro sistema de medida, es 1 dólar o poco más por cada litro. Inédito.

Bloqueo al Bloqueo El 25% petróleo del mundo está atrapado en la guerra de Medio Oriente. Irán sigue con el bloqueo al estrecho de Ormuz. Ahora, Estados Unidos bloquea a los propios iraníes. (Foto: A24.com)

El estrecho con doble bloqueo: el petróleo sube su valor internacional

El colapso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puso en alerta a los mercados ante nuevas subas en los precios del petróleo y el gas.

Con un gran número de petroleros aún varados en el Golfo, se espera que los precios del crudo aumenten cuando reabra el mercado. Operaciones del fin de semana indicaban que el barril subiría hasta unos 98 dólares, desde los 96,50 del viernes previo a las conversaciones. Pero fue una estimación escasa, el barril "Brent" llegó rápidamente a 101,50 dólares y otros indicadores lo dan ya en el orden de los 105 dólares el barril.

Analistas advierten que, salvo un giro inesperado, los mercados energéticos tendrán un inicio de semana volátil. Desde JP Morgan prevén que el petróleo se mantenga alto durante el segundo trimestre, muy por encima de los 100 dólares por barril. Hay que recordar que Irán amenazó a Estados Unidos y a Israel, en el inicio de la crisis, con que podría hacer que el valor del barril llegara a los 200 dólares.

La semana pasada, los precios mostraron fuertes oscilaciones: cayeron por debajo de los 100 dólares tras anunciarse una tregua, y cerraron con el Brent en 94,26 dólares, lejos del pico de 119,45 alcanzado durante el conflicto y de los 72 previos a la guerra.

Terminando la semana anterior, la titular del Fondo Monetario Internacional dijo que si la crisis se mantiene, el mundo va camino a una nueva recesión, algo que evoca al durísimo "parate global" por la pandemia. Georgieva le puso números concretos: 45 millones de personas en el mundo pueden caer en la pobreza.

afectados por el bloqueo Los principales productores de petróleo afectados por el cierre del estrecho de Ormuz. (foto: A24.com)

La tensión se agrava por la situación en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte global del 20 al 25% del crudo. La amenaza de un bloqueo y el control iraní sobre el paso generan temores de interrupciones en el suministro.

Además, ataques en infraestructura energética en la región afectaron la capacidad de producción, con pérdidas estimadas de unos 700.000 barriles diarios.

Además, no solo el petróleo de Irán esta en peligro con el "bloqueo al bloqueo" dispuesto por Trump. Bahrein, Kuwait, Irak, Qatar, E.A.U, Y Omán, tienen severos inconvenientes para que su petróleo y gas salgan por ese lugar.

Incluso con una tregua parcial, los analistas prevén disrupciones prolongadas en los flujos de petróleo y gas natural licuado, lo que mantendría la presión sobre los precios a nivel global