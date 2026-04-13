El precio del petróleo volvió a saltar tras el anuncio del bloqueo económico de EE.UU. a Irán
Donald Trump reacciona ante el fracaso de las negociaciones del fin de semana en Pakistán. El vice J.D. Vance se volvió de manera anticipada de Islamabad. La Casa Blanca propone una serie de medidas, que hacen volver a subir al petróleo.
El bloqueo de Estados Unidos al Bbloqueo iraní sobre Ormuz. La consecuencia: El precio del crudo por arriba de los 100 dólares. (Foto: A24.com)
Instrumentar un "bloqueo al bloqueo" sobre el estrecho de Ormuz. Básicamente, la frase implica colocarse en la entrada del estrecho, sobre la bahía de Omán, y no permitir la circulación de los petroleros que "paguen el peaje" que pretende Irán. Además, Trump anunció que los barcos militares iraníes de custodia, pasarían a ser blancos directos del arsenal norteamericano.
Con estos datos, las consecuencias este lunes no tardaron en verse. El precio del petróleo, que había bajado el viernes por debajo de los 100 dólares por la expectativa de una chance para la paz, se revirtió.
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EL barril del petróleo "Brent", la unidad de medida internacional, volvió a superar los 100 dólares, se ubica a 101,50 y la perspectiva es que siga hacia arriba. Antes de esta noticia, Europa ya había advertido del inconveniente de proveerse de energía como el petróleo y el gas. Los pasajes aéreos en el mundo aumentaron y pese a eso, compañías europeas advierten que si todo sigue así, habrá que retirar frecuencias operativas.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el galón de combustible ya se va instalando en torno a los 4 dólares o más. Es decir, si lo pasamos a nuestro sistema de medida, es 1 dólar o poco más por cada litro. Inédito.
El estrecho con doble bloqueo: el petróleo sube su valor internacional
El colapso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puso en alerta a los mercados ante nuevas subas en los precios del petróleo y el gas.
Con un gran número de petroleros aún varados en el Golfo, se espera que los precios del crudo aumenten cuando reabra el mercado. Operaciones del fin de semana indicaban que el barril subiría hasta unos 98 dólares, desde los 96,50 del viernes previo a las conversaciones. Pero fue una estimación escasa, el barril "Brent" llegó rápidamente a 101,50 dólares y otros indicadores lo dan ya en el orden de los 105 dólares el barril.
Analistas advierten que, salvo un giro inesperado, los mercados energéticos tendrán un inicio de semana volátil. Desde JP Morgan prevén que el petróleo se mantenga alto durante el segundo trimestre, muy por encima de los 100 dólares por barril. Hay que recordar que Irán amenazó a Estados Unidos y a Israel, en el inicio de la crisis, con que podría hacer que el valor del barril llegara a los 200 dólares.
La semana pasada, los precios mostraron fuertes oscilaciones: cayeron por debajo de los 100 dólares tras anunciarse una tregua, y cerraron con el Brent en 94,26 dólares, lejos del pico de 119,45 alcanzado durante el conflicto y de los 72 previos a la guerra.
La tensión se agrava por la situación en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte global del 20 al 25% del crudo. La amenaza de un bloqueo y el control iraní sobre el paso generan temores de interrupciones en el suministro.
Además, ataques en infraestructura energética en la región afectaron la capacidad de producción, con pérdidas estimadas de unos 700.000 barriles diarios.
Además, no solo el petróleo de Irán esta en peligro con el "bloqueo al bloqueo" dispuesto por Trump. Bahrein, Kuwait, Irak, Qatar, E.A.U, Y Omán, tienen severos inconvenientes para que su petróleo y gas salgan por ese lugar.
Incluso con una tregua parcial, los analistas prevén disrupciones prolongadas en los flujos de petróleo y gas natural licuado, lo que mantendría la presión sobre los precios a nivel global